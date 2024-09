天井に映せる小型プロジェクター！ホームワーキングマザー「カベーニPRO」

ホームワーキングマザーは、SNSで話題の小型プロジェクター「カベーニPRO」をアップグレードし、9月1日にリリースしました。

ホームワーキングマザー「カベーニPRO」

ホームワーキングマザーは、SNSで話題の小型プロジェクター「カベーニPRO」をアップグレードし、9月1日にリリース。

■バージョンアップ内容

・Android OS 7.1 → 11

・オフタイマー機能追加(30分/60分/120分)

・画面縮小機能追加(最大60%)

・Type-C充電に対応

・Bluetooth 5.0→5.2

・HDMI接続中でも音量調節/Bluetooth/画面縮小/斜めの台形補正が可能になり、DVDプレーヤーやゲーム機、パソコン、スマートフォンと接続時の利便性が向上

■カベーニシリーズとは?

手のひらサイズ、アプリ内蔵、コードレス、三拍子揃ったモバイルプロジェクターです。

どこにでも持ち歩いて大画面を楽しめる手軽さが最大の特徴です。

<テレビ離れとアプリ視聴>

〜好きな時に大画面で見たいニーズにプロジェクターがマッチ〜

テレビ離れが進んでいると言われますが、実際のところはどうなのでしょうか。

ボストンコンサルティンググループが2023年7月に公表した「第1回メディア消費者行動調査」によると、10代から30代までは、Netflixなどの月額サブスク動画アプリ(以下「SVOD」)とTVerなど見逃し配信アプリ(以下「AVOD」)を合わせた視聴時間が、テレビよりも長いことが分かりました。

特にドラマやアニメは、10-60代の全世代で、SVODやAVODで見る人の方が多くなっています。

例えば20代の場合、ドラマやアニメをテレビで見る人が20%なのに対して、SVODやAVODで見る人は倍以上の50%。

60代でもテレビが28%、SVODやAVODが31%とテレビの方が少なくなっています。

一番多かった理由として「いつでもどこでも好きな時間に見ることができるため」が9割を占めており、テレビの放映時間ではなく自身のライフスタイルに合わせてコンテンツを視聴する傾向が強まっていることが伺えます。

そのための一つのツールとして、ドラマやアニメを手軽に大画面で見られるプロジェクターの人気が高まっています。

同社のカベーニシリーズは販売開始から約5年でシリーズ累計7万台を突破、現在も年間1万台ペースで売り上げており、ニーズの高さが伺えます。

<カベーニPROでできること>

1. 天井に映せるので、寝ながらゆっくり観られる

2. コードレスなので、どこでも使える

3. YouTube、Netflix、Amazon Prime Video内蔵ですぐ観られる

<カベーニPROの利用シーン>

・家でゴロゴロしながら、壁や天井でアニメ映画YouTube三昧。

・お子様のあやしや寝かしつけに。

・お気に入りのアーティストのライブDVDを、壁一面の大画面で。

・リビングの壁に映してヨガや筋トレ。

・壁でみんなでワイワイGAME。

寝ながら天井で一人GAME。

・キャンプでテントやタープに映して、電波がないところでまったり映画鑑賞。

・見逃し配信サービスをインストールして、テレビ番組をテレビより大きい画面で。

・黒板に描きたいアニメキャラクターなどの絵を投影してなぞって上手く描けちゃう。

【カベーニPRO製品概要】

商品名: UENO-mono 明るい小型プロジェクター カベーニPRO

価格 : 49,800円(税込)

販売 : 楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/ueno-mono/kabeni-pro/

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/rin-spa/kabeni-pro

Amazon

<スペック>

OS :Android 11

サイズ :厚さ2.9cm×幅11.4cm×長さ11.5cm

重さ :465g

投影方式 :DLP

明るさ :4000ルーメン

コントラスト比 :500:1

投影サイズ :6-130インチ

Wi-Fi :2.4G/5G

Bluetooth :5.2

バッテリー :リチウムイオン4000mAh

連続稼働時間 :1時間50分(音量70%で再生時)

オフタイマー :30分/60分/120分

入力対応解像度 :〜4K

出力解像度 :フルワイドVGA 854×480

台形補正 :上下自動±40/左右手動±30、四点補正

投影モード :正面/反転/背面/天吊り

画面縮小機能 :投影面積を60%まで縮小可

色温度調整 :3段階(寒色/暖色/スタンダード)

スピーカー :3W×1

メモリ(RAM) :2GB

内部ストレージ :32GB

入力端子 :USB3.0×1/USB2.0×1/HDMI×1/Type-C×1

出力端子 :3.5mmイヤホンジャック

対応機器 :iPhone、iPad、Android、Windows、Mac、

Blu-ray/DVDプレーヤー(レコーダー)、

ゲーム機(Switch、PS3、PS4、PS5、ミニファミコン系)、

USBメモリ(対応規格:FAT/FAT32/NTFS,対応容量:1TBまで)、

microSDカード(対応規格:SDHC/SDXC,対応容量:512GBまで)、

Fire TV Stick、Chromecast with Google TV

対応ファイル形式:動画

MP4/AVI/WMV/MOV/FLV/MPEG-2/VOB/ASF/MKV/MTS

音声

MP3/WAV/OGG/AAC/APE/FLAC/DSD/G729/ALAC

画像

JPEG/PNG/BMP/GIF

Office系

Word,Excel,Powerpoint,PDF

付属品 :三脚、リモコン、専用ポーチ、電源アダプター、

オーディオケーブル(100cm)、HDMIケーブル(100cm)

【動作確認済み動画アプリ】*2024年9月1日時点

YouTube/Netflix/プライムビデオ/Hulu/U-NEXT/dアニメストア/TVer/ABEMA/Rakuten TV/ニコニコ生放送/Twitch/WATCHA/NHKキッズ/YouTube Kids/NBA Rakuten/Google TV/SHOWROOM/ミクチャ/Pococha Live/ふわっち/BIGO LIVE

*アプリ側のアップデートにより動作しなくなる場合があります。

(その場合はFire TV Stickを使うと大方映ります)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 天井に映せる小型プロジェクター!ホームワーキングマザー「カベーニPRO」 appeared first on Dtimes.