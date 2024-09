オーダーメイドラッピングサービス！つつみ屋工房「つつむとむすぶデザイン研究所」

「つつみ屋工房」は、長年にわたり展開してきたオーダーラッピングサービスの実績や技術を活かし、新たに研修事業「つつむとむすぶデザイン研究所」を始動します。

つつみ屋工房「つつむとむすぶデザイン研究所」

「つつみ屋工房」は、長年にわたり展開してきたオーダーラッピングサービスの実績や技術を活かし、新たに研修事業「つつむとむすぶデザイン研究所」を始動。

本研修事業開始にあたって、9月19日(木)・20日(金)、2日間にわたって日本橋小津和紙・小津文化教室にて「ギフトラッピングスペシャリスト講座(初級)」を開催します。

■つつむとデザイン研究所概要

事業主体 : つつみ屋工房(マルニ・ロジコム)

事業サイト: https://tsutsumutomusubu.com

研修事業の主な活動内容:

・ギフトラッピングマイスターの育成

実務実績をもち、創造性のある技術力と提案力をもち、幅広い資材への知識をもった講師や開業レベルまで、サービス提供ができるもの

・ギフトラッピングスペシャリストの育成

ギフトラッピングマイスターの管理のなか、お客さまと対話して包装サービスを提供できるもの

・ビギナーの育成・普及

個人的に包装するにあたって、基本的な包装技術をもつもの

■つつみ屋工房 ギフトラッピングスペシャリスト講座(初級)

本講座は、日本の礼法における包装の基本情報を座学で学ぶとともに、折る結ぶを極めることで洗練されたものに見える包装の基本を学び最終的には自由包装で作品を制作し、ある一定レベルに達した方に修了証を授与します。

開催日時:1日目:9月19日(木)・10月17日(木) 10時〜16時20分

2日目:9月20日(金)・10月18日(金) 10時〜16時

※9月20日参加が難しい方は、10月18日に参加できます。

開催場所:日本橋小津和紙・小津文化教室

対象 :ビギナー及びラッピングマイスターを目指す方

目標 :包装の歴史や技術を学び、基本的な包装技術を身につけます。

開催内容:座学(1日目:日本の礼法折形の精神と技術・包装の基本)

実技(1日目:斜め折・りぼんかけ

2日目:自由作品・講評・修了証渡し)

申込方法:つつむとむすぶデザイン研究所サイト

( https://tsutsumutomusubu.com )よりお申込ください。

定員 :5名

受講料 :55,000円(税込)

店舗名 : つつみ屋工房 日本橋高島屋S.C.店

所在地 : 〒103-8265 東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋S.C. 本館4階

電話番号 : 03-3211-4111/内線7636

営業時間 : 11:00〜19:00(最終受付)

所要時間 : 各回・ヒアリング〜15分程度・ラッピング60〜90分程度

