ゆるかわパズルアドベンチャーゲーム！GSE『グーの惑星2』日本語パッケージ版

GSEは、2DBOYが開発したパズルアドベンチャーゲーム『グーの惑星2』の日本語パッケージ版を、Nintendo Switchで2024年11月28日に発売し、2024年9月9日より予約受付中です。

GSE『グーの惑星2』日本語パッケージ版

■タイトル :グーの惑星2

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)

■発売日 :2024年11月28日

■価格 :4,980円(税込5,478円)

■ジャンル :パズルアドベンチャー

■プレイ人数 :1人

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/イタリア語/ドイツ語/

スペイン語(スペイン・ラテンアメリカ)/

ポルトガル語(ブラジル)/ポーランド語/ウクライナ語/ロシア語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :2DBOY

■CERO :B

これまでPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。

『グーの惑星(TM)2』は、ゆるかわな液体生物「グー」が橋を架けたり、塔を建てたり、地形を変形したりしながら冒険を繰り広げる、パズルアドベンチャーゲームです。

最大8人までのマルチプレイに対応した『グーの惑星(TM)2』で物理演算と流体シミュレーションで構成されたレベルを、組み立て、飛び散らし、爆発し、破壊し、飛行し、転がしながら、自分なりのユニークな方法でクリアしましょう!

■主な特徴

●不思議な新種の生物「グー」を発見しよう!

ゼリーグー、リキッドランチャー、進化するグー、縮小するグー、爆発するグーなどなど。

どれも不思議な性質を持っている。

●耳を澄ませて

『グーの惑星2』には、美しく心に響くサウンドトラックが多数収録されている。

●グーの惑星へようこそ

本作には、5つのチャプターからなるスリリングな新ストーリーと、60以上の新レベルが登場し、それぞれに新たなチャレンジがプレイヤーを待ち受けている。

●キミはひとりじゃない

ある大企業が、環境に優しく、サステナビリティに優れ、グリーンでクリーンな「グー」を処理する非営利団体として再出発した。

しかし、彼らが本当に欲しいものは何なのか?

数十万年にわたる新たな物語を探索し、世界の移り変わりを見守ろう。

●今回は何が起こるのか?

気をつけて!世界は美しいが、危険がいっぱい。

できるだけ多くの「グー」をそれぞれのエリアの出口パイプに誘導しよう。

パイプの先にはいったい何が?

予約はこちら: https://bit.ly/4cOcMtL

■権利表記 :(C) 2024 2DBOY. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

■Game Source Entertainmentについて

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

