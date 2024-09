約600点のグッズも！今治市タオル美術館「PETER RABBIT in TOWEL MUSEUM」

ソニー・クリエイティブプロダクツは日本におけるマスターエージェントとしてライセンスを管理する「The World of Beatrix Potter/Peter Rabbit」において、2024年9月7日(土)からタオル美術館によるPETER RABBIT in TOWEL MUSEUMを愛媛県今治市タオル美術館にて初開催します。

展示・カフェ・庭園、冬季限定の3Dプロジェクションマッピング、またイベント限定品を含む約600点のグッズも勢ぞろいし館全体を楽しめる企画となっています。

■ピーターラビット×企画展

タオル美術館では、タオル生地を用いた様々な企画展示を予定しています。

絵本『ピーターラビットのおはなし』シリーズの挿絵や表紙デザインをタオルで表現し、絵本の世界を体験できる展示、タオル美術館のガーデンをイメージした全長20mの展示、四季折々の場面を楽しめる展示、愛媛ならではの柑橘とピーターたちの「オレンジガーデン」エリア、タオルで製作した超大型ぬいぐるみ、作者ビアトリクス・ポターのタオルで製作した肖像画等展示予定です。

タオル美術館のガーデンをイメージした全長20mのビックタオル(1)

タオル美術館のガーデンをイメージした全長20mのビックタオル(2)

タオル美術館のガーデンをイメージした全長20mのビックタオル(3)

四季折々のピーターラビット

■ピーターラビット(TM)×MUSEUM CAFE

タオル美術館1Fミュージアムカフェにてコラボレーションを実施します。

カフェメニューだけでなく、カフェのエントランスもピーターラビット仕様となり、エントランスでもピーターラビットがお客様をお迎えします。

企画展内のオレンジガーデンにちなみ、みかんパンを提供します。

愛媛ならではの食材とピーターラビットのコラボレーションを楽しめます。

<メニュー一例>

-みかんたっぷりピーターのみかんパンセット

-ピーターと3つのブレッドのブランチセット〜オレンジジュース添え〜

-ピーターラビット のスペシャルデザートセット〜シェフ特別の1品を添えて〜

-ピーターラビット のカフェオレ

※メニューの内容は監修中につき変更の可能性があります。

■ピーターラビット×限定タオル・限定グッズ販売

会場でしか手に入らない、オリジナルデザインのオレンジ柄のタオルやリボーンコットンを使用した「Friend to Nature」のメッセージを込めたタオルも販売予定です。

ミニハンカチ(ネイチャー)

ミニハンカチ(ミュージアム)

フェイスタオル/バスタオル(オレンジ)

その他も600点程ピーターラビットの商品を用意しています。

Wポケットクリアファイル

アールグレイ紅茶缶

アクリルコースター

■ピーターラビット(TM)×3Dプロジェクションマッピング

タオル美術館内庭園では2024年11月2日(土)〜2025年1月31日(金)の期間、コラボレーション企画として、イルミネーション&3Dプロジェクションマッピングを開催予定です。

ピーターラビット が3Dプロジェクションマッピングに登場します。

11月2日(土)にはオープンセレモニーを開催予定で、花火を打ち上げ盛大に実施します。

<詳細>

開催場所:〒799-1607 愛媛県今治市朝倉上甲2930 タオル美術館

開催期間:2024年9月7日(土)〜2025年5月27日(火)

休館日 :冬季期間にあり

会館時間:9:30〜18:00(ギャラリー見学は閉館30分前まで)

【本企画に関するお問い合わせ】

タオル美術館

TEL:0898-56-1515

BEATRIX POTTER(TM) & (C) Frederick Warne & Co.,2024

