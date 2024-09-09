¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡¢£Î£Å£Ö£Å£ÒÂ×´§¤Ê¤é¤º¡¡ÂëÌÚ¿®¸ç¤¬£²£¹Æü¡¦¿À¸Í¤ÇÄ©Àï¤Ø¡Ö£Î£Å£Ö£Å£Ò¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦¿·ÆüËÜ¡×¡Ê£¹Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£³£´¡Ë¤¬Âè£´£µÂå²¦¼Ô¡¦£È£Å£Î£Á£Ò£Å¡Ê£³£²¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµéÁª¼ê¸¢»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£È£Å£Î£Á£Ò£Å¤¬£²£µÊ¬£²ÉÃ¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¤¥¸¤«¤é¤ÎÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²Æ¤º¤Ã¤È£Î£Å£Ö£Å£ÒÄ©Àï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¿¥Ò¥í¥à¡£ËÁÆ¬¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ä¥Á¥ç¥Ã¥×¤Ç¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¬¡¢£È£Å£Î£Á£Ò£Å¤ÎÆùÂÎ¤ÎÊÉ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡££±£·£±¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¸¥¥í¤Î¥Ò¥í¥à¤ËÂÐ¤·¡¢£È£Å£Î£Á£Ò£Å¤Ï£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£µ¥¥í¤Ç¡¢¿ÈÄ¹¤Ç£¹¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å¤Ç£±£·¥¥í¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ò¥í¥à¤Ï£µÊ¬²á¤®¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥·¥¶¡¼¥¹¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÇÅê¤²¡¢¥í¡¼¥×¤ò¶´¤ó¤Ç¤Ö¤é²¼¤¬¤ë¥Í¥Ã¥¯¥·¥¶¡¼¥¹¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤«¤é¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢Î©ÂÎÅª¤Êµ»¤ÇÈ¿·â¡££È£Å£Î£Á£Ò£Å¤Î±¦¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥Ã¥×¤ÇÂÐ¹³¤·¡¢·ã¤·¤¤ÂÇ·âÀï¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡£²£°Ê¬²á¤®¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò½½»ú¸Ç¤á¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¥·¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¼°¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¡¢¥¿¥¤¥Ê¡¼¤ò¿©¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï´Ý¤á¹þ¤ß¡¢¥¹¥Ô¥¢¡¼¤ò¿©¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥¦¥ó¥È£²¤òÃ¥¤¦¡£¤³¤³¤¬¾¡µ¡¤È¤ß¤¿¤«¥Ò¥í¥à¤Á¤ã¤ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¿¥¤¥à¥Ü¥à¤È¤¿¤¿¤ß¹þ¤ó¤À¤¬¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÊÖ¤µ¤ì¡¢Æ¬ÆÍ¤¤«¤é¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¤¥¸¤ÇÌµÇ°¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥à¤ÏÆâÆ£Å¯Ìé¤Î¸ª¤ò¼Ú¤ê¤ÆÂà¾ì¤·¡¢¡Ö£È£Å£Î£Á£Ò£Å¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Î¥Þ¥Ê¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×¤È¤À¤±¸À¤¤»Ä¤·¤Æ¹µ¼¼¤ØÄ¾¹Ô¡££È£Å£Î£Á£Ò£Å¤ÎÁ°¤Ë¤Ï£¶·î£±£¶Æü¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Á°²¦¼Ô¤ÎÂëÌÚ¿®¸ç¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂëÌÚ¤Ï¡Ö£È£Å£Î£Á£Ò£Å¤â¥Ò¥í¥à¤â¤¹¤´¤¹¤®¤ë¤è¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡Ä¤¤¤ä¡ª£Î£Å£Ö£Å£Ò¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¤ó¤À¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÊÁ°²¦¼Ô¤Î°Õ¡Ë¤È¤«´Ø·¸¤Í¤¨¤è¡£¤¢¤ó¤Ê»î¹ç¸«¤¿¤é¥ª¥¤¡ªÌÛ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¡£²¶¤Î¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤ó¤À¡££È£Å£Î£Á£Ò£Å¡ª£¹¡¦£²£¹¿À¸Í¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¾¡Éé¤À¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡££È£Å£Î£Á£Ò£Å¤â°ÛÂ¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²£¹Æü¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£