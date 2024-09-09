2ndアルバム『2:BE』



2024年8月28日リリース特設サイト：https://befirst-sp.com/2BE/購入：https://befirst.lnk.to/2BE【AL+DVD2枚組(スマプラ対応)】LIVE盤品番 : AVCD-63621/B〜C価格 : \9,350 (税込) \8,500 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【AL+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤品番 : AVCD-63622/B価格 : \9,350 (税込) \8,500 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【AL+DVD(スマプラ対応)】MV盤品番 : AVCD-63623/B価格 : \4,950 (税込) \4,500 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【AL+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤品番 : AVCD-63624/B価格 : \4,950 (税込) \4,500 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【AL(スマプラ対応)】品番 : AVCD-63625価格 : \3,630 (税込) \3,300 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【AL+DVD3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-63626/B〜D価格 : \14,300 (税込) \13,000 (税抜)仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様特典(ｺﾝﾃﾝﾂ) : スマプラフォト特典(封入) : フォトブック【AL+Blu-ray Disc2枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-63627/B〜C価格 : \14,300 (税込) \13,000 (税抜)仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様特典(ｺﾝﾃﾝﾂ) : スマプラフォト特典(封入) : フォトブック【AL(スマプラ対応)】初回受注限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ品番 : AVZ1-63628価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)仕様 : 紙ジャケット特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード同梱 : 2:BE クリアボトル＋クリアステッカー (1枚)［CD収録内容］（全品番共通）01.Slogan02.Masterplan03.Boom Boom Back日本テレビ系 「スッキリ」3月エンディングテーマ UHA味覚糖「カヌレット」2023CMソング4.Guilty5.Sapphire6.Smile AgainANESSA Global Campaign Song7.Grow upユニリーバ・ジャパン60周年記念『#GROW_UP_YOURSELF』キャンペーンソング8.Metamorphose9.Genesis10.Selfish11.Bump Around12.Hush-Hush (BE:FIRST X ATEEZ)13.BE:0 -interlude-14.Glorious第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌15.Blissful16.Mainstream全16曲収録予定［映像収録内容］（AVCD-63621/B〜C・AVCD-63622/B）BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium1.Boom Boom Back2.Milli-Billi3.Move On4.Be Free5.Moment6.Softly7.SOS8.Don't Wake Me Up9.Spin!10.Salvia11.Grow Up12.Smile Again13.Shining One14.BF is…15.Brave Generation16.Betrayal Game17.Scream18.Grateful Pain19.Kick Start20.Great Mistakes21.Bye-Good-Bye22.Message23.Mainstream［映像収録内容］（AVCD-63623/B・AVCD-63624/B）1.Boom Boom Back -Music Video-2.Smile Again -Music Video-3.Mainstream -Music Video-4.Masterplan -Music Video-5.Glorious -Special Movie-6. Hush-Hush -Music Video-他、新曲のMusic Videoも収録予定［映像収録内容］（AVC1-63626/B〜D・AVC1-63627/B〜C）Music Video1.Boom Boom Back -Music Video-2.Smile Again -Music Video-3.Mainstream -Music Video-4.Masterplan -Music Video-5.Glorious -Special Movie-6. Hush-Hush -Music Video-他、新曲のMusic Videoも収録予定LIVEBE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium1.Boom Boom Back2.Milli-Billi3.Move On4.Be Free5.Moment6.Softly7.SOS8.Don't Wake Me Up9.Spin!10.Salvia11.Grow Up12.Smile Again13.Shining One14.BF is…15.Brave Generation16.Betrayal Game17.Scream18.Grateful Pain19.Kick Start20.Great Mistakes21.Bye-Good-Bye22.Message23.Mainstream