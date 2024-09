睡眠効果も期待！FLH「NELAX 加重アイマスク」

FLHは、山形大学と共同開発した「NELAX 加重アイマスク」を2024年9月13日に発売します。

FLH「NELAX 加重アイマスク」

種類 :加重アイマスク

価格 :8,800円

内容 :本体重さ 300g マジックテープにより調整可能

サイズ :横長さ69cm、本体長さ31cm

カラー :グレー/ブラック

素材 :外カバー、高品質サテン/内面カバー、高品質ナイロン

販売場所:公式サイト

URL :[LP - HIRUNEGAO]( https://hirunegao.jp/pages/nelux )

同社ブランド「HIRUNEGAO」はこれまでにもお昼寝に関するさまざまな商品を展開してきましたが、今回、山形大学のGood Sleepコンソーシアムと共同で行った臨床検証試験を経て、「男性のデスクに」をモットーにガジェット系のアイテムに完全リニューアルした新商品「NELAX 加重アイマスク」を発売します。

■加重アイマスクに対する臨床検証試験について

加重アイマスクを使用した場合、他の条件と比較してノンレム睡眠の割合が高い時間帯が多いことが確認されました。

これにより、加重アイマスクを着用することで睡眠の深さ(ノンレム睡眠)やリラックス度合いが顕著に向上し、睡眠中持続することが分かりました。

<研究内容>

被験者に脳波計測装置(EEG)を装着し、日程を分けて(1) アイマスクなし、(2) 通常のアイマスク、(3) 加重アイマスクの順に仮眠中の脳波を測定しました。

<山形大学 Good Sleepコンソーシアム 山内 泰寿教授より>

「予想以上に加重アイマスクの使用による睡眠深度の違いが顕著に現れました。他のアイマスクと比較して、加重アイマスクが睡眠の深さに強い相関関係を持つことが分かりました。」とコメントしています。

■新商品「NELAX 加重アイマスク」の特徴

POINT 1. 適度な加重によるリラックス効果

300gという適度な重さと、アイマスク全体に均一に重みがかかる独自設計により、目元を優しく手でぐぐっとマッサージされているような心地よさを実感できます。

これにより、血行が促進され、目の疲れが効果的に軽減されます。

また、この圧力により脳内にα(アルファ)波が分泌されることで、リラックス効果や睡眠効果も期待されます。

POINT 2. 遮光性99.9%で心地よい睡眠導入へ

暗い環境で睡眠を取ることで睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が促進され、比較的早い入眠効果が得られます。

新商品「NELAX 加重アイマスク(R)」は300gの重さが目元を包み込み、外部の光を完全にシャットアウトし、心地よい睡眠へと導きます。

POINT 3. 至高のデザイン性と機能性

NELAXは大手商品を手掛ける一流デザイナーが細部にまでこだわってデザインしており、高級ホテルの布団のような肌触りなのも特徴です。

目指しているのは、オーダーメイドのような使い心地のよいアイマスクです。

普段は机の片隅にBOXを収納し、付属の巾着袋で持ち運びにも便利です。

また、デザイン性だけでなく、日常使いのしやすさも考慮されており、頭のサイズに合わせてマジックテープで調節できます。

さらに、疲れ目を癒すために、レンジで温めてホットアイマスクとしても使用できます。

