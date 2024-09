◆あいみょん・Number_i・Hey! Say! JUMP出演決定

【モデルプレス=2024/09/09】TBSでは、9月23日よる6時30分から『CDTVライブ!ライブ!』を2時間生放送。番組を彩るアーティスト第1弾と披露する楽曲が発表された。あいみょんは、最新アルバム「猫にジェラシー」に収録されている話題曲「ラッキーカラー」と、“記憶”をテーマにしたラブソング「会いに行くのに」の豪華2曲をフルサイズで歌い上げる。

◆渋谷すばる「君らしくね」テレビ初披露

◆出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

Number_iは、メンバーの神宮寺勇太がプロデュースした楽曲「INZM」のHyper Band ver.をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。一夜限りの熱いパフォーマンスで魅せる。そして、Hey! Say! JUMPは、メンバー全員で楽曲選びから制作に携わった新曲「UMP」をフルサイズテレビ初披露。疾走感あふれるダイナミックなメロディとパフォーマンスを披露する。JO1は、自分の道を堂々と進んでいくという想いが込められた最新シングル「WHERE DO WE GO」を、Superflyは、予測のつかない展開で魅せるメロディと歌詞が話題の新曲「Charade」をそれぞれフルサイズで歌唱する。さらに、渋谷すばるは、ニューアルバム「Lov U」の収録曲「君らしくね」をテレビ初披露。優しくそっと寄り添ってくれるラブソングを届ける。さらなる豪華アーティスト第2弾は近日発表される。(modelpress編集部)あいみょん「ラッキーカラー」「会いに行くのに」JO1「WHERE DO WE GO」渋谷すばる「君らしくね」Superfly「Charade」Number_i「INZM(Hyper Band ver.)」Hey! Say! JUMP「UMP」【Not Sponsored 記事】