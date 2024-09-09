TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが、9月19日にデビュー後初のソロミックステープをリリース。あわせてソロプロジェクトの予告映像が公開された。

（関連：【動画あり】YEONJUNの新鮮な表情を見ることができる「YEONJUN's Mixtape Intro Film」）

映像は、涙ぐんだ複雑な表情と「starring yeonjun」というフレーズから始まる。過去と現在が交差し、主人公が地下のアジトで過ごした暗い日々を後にして地上に上がってくるストーリーが盛り込まれている。

（P）＆（C）BIGHIT MUSIC

（P）＆（C）BIGHIT MUSIC

■関連リンク日本公式サイト：https://txt-official.jp/X（旧Twitter）：https://twitter.com/TXT_bighitTXT JAPAN OFFICIALX（旧Twitter）：https://twitter.com/TXT_bighit_jpTXT Member X（旧Twitter）：https://twitter.com/TXT_membersInstagram：https://www.instagram.com/txt_bighit/TikTok：https://www.tiktok.com/@txt.bighitentfacebook：https://www.facebook.com/TXT.bighitYouTube：https://www.youtube.com/txt_bighitWeibo：https://weibo.com/TXTbighit?is_hot=1YOUKU：http://i.youku.com/txtbighit