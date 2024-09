JO1、ハワイの大自然のなかでダンス！9thシングル「WHERE DO WE GO」のMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■今までにないミステリアスで大人な表情にも注目!

JO1が、9thシングルのタイトル曲「WHERE DO WE GO」のデジタル先行配信をスタート。MVも公開した。

MVは、JO1初のハワイで撮影を実施。地図を広げ目的地を目指して車でドライブするメンバーたち、船上から瓶の砂を海にまいて次の目的地まで航海するメンバーたちが偶然到着した島で1日を過ごすストーリーになっている。

ハワイの雄大な自然のなかでの群舞のシーンが印象的で、目的地はわからなくても自分たちが進む道がレッドカーペットになるという自信から、それぞれの道へ走っていく姿が映し出されている。

大自然を感じながら休息したり、青春の終わりを考えながら再び走る彼らには何の計画もない、今この瞬間に集中して楽しむメンバーたちは、次はどこへ向かうのか? 最後の船に乗り込むシーンによって、想像やロマンをさらに掻き立てられる展開になっており、フィルム調の色合いと、シネマスコープサイズの画角も相まって、ロードムービーのような作品に仕上がっている。

彼らが迎える新しい未来に向かって堂々と進むという描写や、今までにないミステリアスで大人な表情にも注目だ。

リリース情報

2024.09.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「WHERE DO WE GO」

2024.10.02 ON SALE

SINGLE「WHERE DO WE GO」

