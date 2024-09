Borisのレコ発イベントが、自身主催によるシリーズイベント<Fangs Anal Satan>のタイトルを復活させ、開催することが発表となった。<Fangs Anal Satan>はライブハウス高円寺20000Vを代表するシリーズイベントのひとつだった。その名を冠したパーティー<Fangsanalsatan Vol.24 “パワーバイオレンスの新しい夜明け” Boris & Fuck on the Beach合同リリースParty Split with Skiplife (from Czech)>が、11月25日に東京・新代田 LIVE HOUSE Feverで開催される。

■<Fangsanalsatan Vol.24 “パワーバイオレンスの新しい夜明け” Boris & Fuck on the Beach合同リリースParty Split with Skiplife (from Czech)>

2024年11月25(月) 東京・新代田 LIVE HOUSE Fever

open18:30 / start19:00

出演:Boris、Fuck on the Beach、Skiplife(from Czech)、Smash Your Face、ド・ロドロシテル

▼チケット

2000円(+1ドリンク)

【Zaiko先行】

受付開始:2024/9/14(土)12:00〜

https://borisheavyrocks.zaiko.io/item/366707

※チケットの購入には、Zaikoアカウントの登録(無料)が必要

【一般発売】

受付開始:2024/9/22(日)10:00〜

・Zaiko https://borisheavyrocks.zaiko.io/item/366707

・e+ https://eplus.jp/sf/detail/4179560001-P0030001

・LAWSONチケット(Lコード 72519) https://l-tike.com/concert/

・チケットぴあ(Pコード 280-838) https://t.pia.jp/music/

主催:Fangsanalsatan



■<Boris North American Tour 2024 “Amplifier Worship Service”>

09月25日 San Diego - Music Box

09月26日 Los Angeles - Belasco

09月27日 Pomona - The Glass House

09月28日 Fresno - Strummer's

09月29日 San Francisco - The Fillmore

10月01日 Portland - Revolution Hall

10月02日 Seattle - The Showbox

10月04日 Boise - Treefort Music Hall

10月06日 Denver - Bluebird Theater

10月08日 Omaha - The Waiting Room

10月09日 Minneapolis - Fine Line

10月10日 Milwaukee - Vivarium

10月11日 Chicago - Ramova Theatre

10月12日 Indianapolis - The Vogue

10月13日 St Louis - Delmar Hall

10月15日 Grand Rapids - Elevation

10月16日 Detroit - St. Andrew's Hall

10月17日 Cleveland - Beachland Ballroom

10月18日 Pittsburgh - Thunderbird Music Hall

10月19日 Philadelphia - Union Transfer

10月21日 Boston - Paradise

10月22日 Hamden - Space Ballroom

10月23日 New York - Racket

10月24日 Baltimore - Soundstage

10月25日 Carrboro - Cat's Cradle

10月26日 Atlanta - Masquerade

10月27日 Birmingham - Saturn

10月29日 Dallas - Granada Theater

10月30日 Houston - Warehouse

11月02日 Tucson - 191 Toole

11月03日 Tempe - Marquee Theatre



■<清春 + Boris 「Heavy Rock Breakfast Japan Tour 2024」>

11月30日(土) 川崎 SUPERNOVA

12月01日(日) 川崎 SUPERNOVA

12月04日(水) 大阪 Shangri-la

関連リンク

◆Boris オフィシャルサイト

◆Boris オフィシャルTwitter

◆Boris オフィシャルInstagram

◆Boris オフィシャルFacebook

◆Boris オフィシャルYouTubeチャンネル

Borisは、チェコの新世代パワーバイオレンスSkiplifeの来日ツアーに合わせて彼らとの限定スプリット5inchレコードをライブ当日にリリースするほか、日本のパワーバイオレンスバンドFuck on the BeachもSkiplifeとのスプリット盤を2024年にリリースしており、<Fangsanalsatan Vol.24>は3者による合同のリリースパーティーとなる。ゲストに1990年代から活動を続ける盟友Smash Your Face、掟ポルシェによる一人デスメタルアーミー、ド・ロドロシテルを迎えるかたちだ。フライヤーデザインも初期BorisのメインデザイナーJust Play Design UECHIが担当した。チケット代も1990年代当時の設定のまま。イベント<Fangs Anal Satan>のToo Much特盛テイストもそのままだとのこと。