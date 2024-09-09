¥¹¥«¥Ñ¥é¡¢¡Ö»¶¤ê¤æ¤¯²Ö¤Î¤»¤¤¤Ç feat.¿ûÅÄ¾Úö¡×¥¸¥ã¥±¼Ì¡õMV¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«
¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¡Ø¡ÈNO BORDER¡É 3Éôºî¡ÙÂè3ÃÆ¡Ö»¶¤ê¤æ¤¯²Ö¤Î¤»¤¤¤Ç feat.¿ûÅÄ¾Úö¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÈMV¥Æ¥£¥¶¡¼¤¬¸ø³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡È»¶¤ê¤æ¤¯²Ö¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£³Ú¶Ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤Î²»¸»²ò¶Ø¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î14Æü¤ÎTOKYO FM/JFN38¶É¥Í¥Ã¥È¡ÖJAÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN¡×¤Ë¤Æ½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Âè1ÃÆ¡§ÇÛ¿®Æü¡§7·î1Æü¡Ê·î¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¡§°ìÆü²Ö feat.imase & ½¬»ÖÌî¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô
URL¡§https://tokyoska.lnk.to/ichinichibana
¢¨¡Ö°ìÆü²Ö¡×¤Î¥è¥ß¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤Ë¤Á¤Ð¤Ê¡×
Âè2ÃÆ¡§ÇÛ¿®Æü¡§8·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤¢¤Î²Æ¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤ME feat.SUPER EIGHT
URL¡§https://tokyoska.lnk.to/anonatsunoaimaime
Âè3ÃÆ¡§ÇÛ¿®Æü¡§9·î16Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¡§»¶¤ê¤æ¤¯²Ö¤Î¤»¤¤¤Ç feat.¿ûÅÄ¾Úö
URL¡§https://tokyoska.lnk.to/chiriyukuhananoseide
¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://tokyoska.net/35th-album/
¡ÚCD+DVDÈ×¡ÛAL+DVD3ËçÁÈ
ÉÊÈÖ¡§CTCR-96096/B¡ÁD
²Á³Ê¡§9,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚCD+Blu-rayÈ×¡ÛAL+Blu-ray2ËçÁÈ
ÉÊÈÖ¡§CTCR-96097/B¡ÁC
²Á³Ê¡§9,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚCD ONLYÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§CTCR-96098
²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¡ÛAL2ËçÁÈ+Blu-ray2ËçÁÈ
ÉÊÈÖ¡§CTZ1-96099¡Á100/B¡ÁC
²Á³Ê¡§15,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
»ÅÍÍ¡§LP¥µ¥¤¥º»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
ÆÃÅµ¡§À¤³¦¤Ë£±Ëç¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é½¸¹ç¼Ì¿¿
¢¡Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È