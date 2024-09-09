ÁíÀª80Ì¾¡ªÁª¤Ð¤ì¤·¥®¥ã¥ë¤À¤é¤±¤Î¡Ø¤ß¤³¤·º×¤ê¡Ù¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÂ³½Ð¡Ä´°Áö¤Ê¤ë¤«¡ª¡©¡§YOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¶õ¹Á¤Ç¾¡¼ê¤Ë½Ð·Þ¤¨¥¢¥Ý¤Ê¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ©Ãå¼èºà¤ò¹Ô¤¦¡ÖYOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©¡×¡Ê·îÍËÌë6»þ25Ê¬¡Ë¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óYOU¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡×¡£·ã¥¢¥ÄYOU¤À¤é¤±¤Î95Ê¬¤Ç¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÌÌÇòYOU¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚÆ°²è¡ÛÁª¤Ð¤ì¤·¥®¥ã¥ë¤À¤é¤±¤Î¡Ø¤ß¤³¤·º×¤ê¡Ù¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÂ³½Ð¡Ä´°Áö¤Ê¤ë¤«!¡©¡õ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¿ÏÂµ§¤êÉÙ»Î»³¤Ø
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎYOU¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¬¥ÁÄ¾·â¤¹¤ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈYOU¡×¡ÊÂè39ÃÆ¡Ë¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤½÷À¤À¤é¤±¤Î¡ØÄÌ¾Î¡¦¥®¥ã¥ë¤ß¤³¤·¡Ù¡ª ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤ªº×¤ê¤Ê¤Î¤«¡©
¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤ÏÂçºå¡¦ËÌ¶è¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ°ìÄ¹¤¤¡ÊÌó2.6Ò¡ËÅ·¿À¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¡£¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë¤ËÆþ¤ë¤È¡¢15¡Á30ºÐ¤Î¥®¥ã¥ë¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤ÁYOU¤Ï9¿Í¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
ÁáÂ®¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢YOU¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä¡£³ØÀ¸»þÂå¤ËÂçºå¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢7Ç¯Á°¤Ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÍèÆü¡£¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤³¤·¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÂçºå¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎYOU¡£¶å½£¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢IT·Ï¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢5Ç¯Á°¤ËÂçºå¤Ø°Ü½»¡£¤è¤µ¤³¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤â½êÂ°¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌµÎà¤Î¤ªº×¤ê¹¥¤¤Ç¡¢¸µµ¤¤À¤±¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡ª ¤È°ÒÀª¤¬¤¤¤¤¡£Ç¯Îð¤¬30ºÐ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤¬¤ß¤³¤·»²²Ã¤ÎºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¥Ó¥ëÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥®¥ã¥ë¤ß¤³¤·¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡ª ËÜÈÖ¤ÇÃ´¤°¤ß¤³¤·¤ÏÌó200Ô¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢80Ô¤ÎÉ¶¤òÃ´¤°ÂÎÎÏ¿³ºº¤ä¡¢º×¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¸µµ¤¤µ¡õÌÀ¤ë¤µ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¡£±þÊçÁí¿ô146Ì¾¤«¤é¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï80Ì¾¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢9¿Í¤¤¤¿YOU¤«¤é¡¢¾åµ¤Î7¿Í¤¬¹ç³Ê¤·¤¿¡£
º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ß¤³¤··Ð¸³¥¼¥í¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢½Ð¿È¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªº×¤ê½÷»Ò¤Î¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¡£ºÆ²ñ¤·¤¿ËÜÈÖ3ÆüÁ°¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê½éÎý½¬¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Áª¤Ð¤ì¤·¥®¥ã¥ë80¿Í¤Î½é¤Î´é¹ç¤ï¤»¤À¡£ÅþÃå¸å¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¤ËÃåÂØ¤¨¡¢Á´°÷Â·¤Ã¤ÆÂçºåÅ·ËþµÜ¤Ç»²ÇÒ¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´µ§´ê¤Î¤ªã±¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤ªº×¤ê¤Ï¡¢1000Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÂçºåÅ·ËþµÜ¤Î¡ØÅ·¿Àº×¡Ù¡£ËèÇ¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó130Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëÆüËÜ»°Âçº×¤ê¤Î1¤Ä¤À¡£
¤½¤ÎÁ°Æü¡¢º×¤ê¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë½ÅÍ×¤Ê¿À»ö¤¬¡ØÅ·¿Àº×½÷À¸æ¿ÀÍÁ¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥®¥ã¥ë¤ß¤³¤·¡Ë¡Ù¡£¾¦Å¹³¹¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢1981Ç¯¤Ë¥®¥ã¥ë¤¬¤ß¤³¤·¤òÃ´¤¤¤À¤È¤³¤í¡¢Á´¹ñ¤«¤é´ÑµÒ¤¬¡ª 70Ç¯Âå¤Ë¸º¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¾¦Å¹³¹¤ÎµÒ¿ô¤Ï3ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¡¢³¹¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»ØÆ³¤Ç¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤¬Îý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£1´ðÌó200Ô¤ò20¿Í¤ÇÃ´¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤òÆÍ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ÇÇØÃæ¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¤Î¤¬¥³¥Ä¡£
¿ÈÄ¹154Ñ¤ÇS¥µ¥¤¥º¤Î¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤¬¤é¤âÆ²¡¹¤ÈÃ´¤°»Ñ¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£Ã´¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤Êý¤Î¼ê¤Ï¾å²¼¤ËÂç¤¤¯¿¶¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¡ª¡×¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¡£
Èô¤ÓÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é¤ß¤³¤·¤òÃ´¤¤¤À6Ê¬¸å¡¢¥®¥ã¥ë¤«¤é±¦¸ª¤¬¥ä¥Ð¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£Ë¡Èï¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥®¥ã¥ë¤Î¸ª¤Ë¤ÏÄË¡¹¤·¤¤ÀÄ¥¢¥¶¤¬¡Ä¡£¤¿¤Ã¤¿6Ê¬¤Ç¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¤ß¤³¤·Ã´¤®¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥Ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¡¢18ºÐ¤Ç½éÍèÆü¤·¤¿¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¡¢µã¤¤Ê¤¬¤éÊì¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¡£Êì¹ñ¤Ëµ¢¤í¤¦¤«¤ÈÇº¤àÃæ¡¢¶öÁ³¶á½ê¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤Î¤¬¤ªº×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¡¢°ìµ¤¤Ë¥É¥Ï¥Þ¤ê¡£¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍÙ¤ë°ìÂÎ´¶¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢¤è¤µ¤³¤¤¥Á¡¼¥à¡Øº£¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¡Ù¤Ë¤âÆþÉô¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºòÇ¯¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÌÀ¤±¤ÇÉü³è¤·¤¿¥®¥ã¥ë¤ß¤³¤·¤ò¸«³Ø¤·¡¢Ä©Àï¤·¤è¤¦¤ÈÂ¨·è¡£¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬»ä¤¿¤Á¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ë¡£
¤¤¤è¤¤¤è¡¢Âè41²óÅ·¿Àº×¤Î¥®¥ã¥ë¤ß¤³¤·½ä¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£200Ô¤Î¤ß¤³¤·2´ð¤òÃ´¤®¡¢Á´Ä¹Ìó4Ò½ä¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏÂçºåÅ·ËþµÜ»²¤ê¡ª ¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¤ÏÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¸ª¤Ë¥¿¥ª¥ë¤òÆþ¤ì¡¢¤Þ¤¿¾Ð´é¤Ç¤ß¤³¤·¤òÃ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÂçºå¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35.6¡î¡£¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¤â¸ÆµÛ¤¬Íð¤ì¤ë¤¬¡¢Ã´¤®¼ê¤Ï5Ê¬¤Ç¸òÂå¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¡£Ã´¤¬¤Ê¤¤´Ö¤â¡¢¼þ¤ê¤Ç¡Ö¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¤¦¤Á¤ï¤ò¶Ä¤°¡£Æ±¤¸¤¯¤½¤Ð¤ÇÃ´¤°¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢YOU¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¾Ð´é¡ª
¤³¤¦¤·¤Æ6¤Ä¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç¡¢Ìó100²ó¤º¤ÄÈô¤ÓÄ·¤Í¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¾¦ÃÌ¤ÎÀ®Î©»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ØÂçºåÄù¤á¡Ù¤È¤¤¤¦¼êÇï»Ò¤ò¤¿¤¿¤¡¢¥®¥ã¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¾¦ÇäÈËÀ¹¤òµ§´ê¤¹¤ë¡£¤ªÅ¹¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â¡¢¡ÖÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¸µµ¤¤¬¤Ç¤ë¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é40Ê¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó3Ò¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¤Î¸ª¤Ï°²½¤¹¤ë°ìÊý¡£Â¾¤Ë¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¸Â³¦¥®¥ã¥ë¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤¿¡£¤Þ¤À¸µµ¤¤Î»Ä¤ë¥®¥ã¥ë¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÃ´¤®¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÂå¤·¤Æ½õ¤±¹ç¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÌµ»ö¤Ë´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é3»þ´Ö¡¢°ìÈÖ¤Î¸«¤»¾ì¤Ç¤¢¤ëÂçºåÅ·ËþµÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Â³¦¥®¥ã¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¤¬Ã´¤®¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È1.5Ò¡£ÂÎÎÏ¤Ï¸Â³¦¤Ç¤â¡¢¡Ö¾Ð´é¤Ç¸«¤Æ¤ëÊý¡¹¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¡¢·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é5»þ´ÖÈ¾¸å¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£Ìµ»ö¤Ë4Ò¤ò´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡ª¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥Õ¥¡¥È¥ê¤µ¤ó¤ÎºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌ©Ãå¤Ï½ªÎ»¡£
ºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥ë¤ß¤³¤·¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛÁª¤Ð¤ì¤·¥®¥ã¥ë¤À¤é¤±¤Î¡Ø¤ß¤³¤·º×¤ê¡Ù¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÂ³½Ð¡Ä´°Áö¤Ê¤ë¤«!¡©¡õ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¿ÏÂµ§¤êÉÙ»Î»³¤Ø
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎYOU¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¬¥ÁÄ¾·â¤¹¤ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈYOU¡×¡ÊÂè39ÃÆ¡Ë¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤½÷À¤À¤é¤±¤Î¡ØÄÌ¾Î¡¦¥®¥ã¥ë¤ß¤³¤·¡Ù¡ª ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤ªº×¤ê¤Ê¤Î¤«¡©
ÁáÂ®¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢YOU¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä¡£³ØÀ¸»þÂå¤ËÂçºå¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢7Ç¯Á°¤Ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÍèÆü¡£¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤³¤·¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÂçºå¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎYOU¡£¶å½£¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢IT·Ï¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢5Ç¯Á°¤ËÂçºå¤Ø°Ü½»¡£¤è¤µ¤³¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤â½êÂ°¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌµÎà¤Î¤ªº×¤ê¹¥¤¤Ç¡¢¸µµ¤¤À¤±¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡ª ¤È°ÒÀª¤¬¤¤¤¤¡£Ç¯Îð¤¬30ºÐ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤¬¤ß¤³¤·»²²Ã¤ÎºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¥Ó¥ëÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥®¥ã¥ë¤ß¤³¤·¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡ª ËÜÈÖ¤ÇÃ´¤°¤ß¤³¤·¤ÏÌó200Ô¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢80Ô¤ÎÉ¶¤òÃ´¤°ÂÎÎÏ¿³ºº¤ä¡¢º×¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¸µµ¤¤µ¡õÌÀ¤ë¤µ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¡£±þÊçÁí¿ô146Ì¾¤«¤é¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï80Ì¾¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢9¿Í¤¤¤¿YOU¤«¤é¡¢¾åµ¤Î7¿Í¤¬¹ç³Ê¤·¤¿¡£
º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ß¤³¤··Ð¸³¥¼¥í¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢½Ð¿È¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªº×¤ê½÷»Ò¤Î¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¡£ºÆ²ñ¤·¤¿ËÜÈÖ3ÆüÁ°¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê½éÎý½¬¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Áª¤Ð¤ì¤·¥®¥ã¥ë80¿Í¤Î½é¤Î´é¹ç¤ï¤»¤À¡£ÅþÃå¸å¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¤ËÃåÂØ¤¨¡¢Á´°÷Â·¤Ã¤ÆÂçºåÅ·ËþµÜ¤Ç»²ÇÒ¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´µ§´ê¤Î¤ªã±¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤ªº×¤ê¤Ï¡¢1000Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÂçºåÅ·ËþµÜ¤Î¡ØÅ·¿Àº×¡Ù¡£ËèÇ¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó130Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëÆüËÜ»°Âçº×¤ê¤Î1¤Ä¤À¡£
¤½¤ÎÁ°Æü¡¢º×¤ê¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë½ÅÍ×¤Ê¿À»ö¤¬¡ØÅ·¿Àº×½÷À¸æ¿ÀÍÁ¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥®¥ã¥ë¤ß¤³¤·¡Ë¡Ù¡£¾¦Å¹³¹¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢1981Ç¯¤Ë¥®¥ã¥ë¤¬¤ß¤³¤·¤òÃ´¤¤¤À¤È¤³¤í¡¢Á´¹ñ¤«¤é´ÑµÒ¤¬¡ª 70Ç¯Âå¤Ë¸º¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¾¦Å¹³¹¤ÎµÒ¿ô¤Ï3ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¡¢³¹¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»ØÆ³¤Ç¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤¬Îý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£1´ðÌó200Ô¤ò20¿Í¤ÇÃ´¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤òÆÍ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ÇÇØÃæ¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¤Î¤¬¥³¥Ä¡£
¿ÈÄ¹154Ñ¤ÇS¥µ¥¤¥º¤Î¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤¬¤é¤âÆ²¡¹¤ÈÃ´¤°»Ñ¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£Ã´¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤Êý¤Î¼ê¤Ï¾å²¼¤ËÂç¤¤¯¿¶¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¡ª¡×¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¡£
Èô¤ÓÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é¤ß¤³¤·¤òÃ´¤¤¤À6Ê¬¸å¡¢¥®¥ã¥ë¤«¤é±¦¸ª¤¬¥ä¥Ð¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£Ë¡Èï¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥®¥ã¥ë¤Î¸ª¤Ë¤ÏÄË¡¹¤·¤¤ÀÄ¥¢¥¶¤¬¡Ä¡£¤¿¤Ã¤¿6Ê¬¤Ç¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¤ß¤³¤·Ã´¤®¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥Ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¡¢18ºÐ¤Ç½éÍèÆü¤·¤¿¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¡¢µã¤¤Ê¤¬¤éÊì¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¡£Êì¹ñ¤Ëµ¢¤í¤¦¤«¤ÈÇº¤àÃæ¡¢¶öÁ³¶á½ê¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤Î¤¬¤ªº×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¡¢°ìµ¤¤Ë¥É¥Ï¥Þ¤ê¡£¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍÙ¤ë°ìÂÎ´¶¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢¤è¤µ¤³¤¤¥Á¡¼¥à¡Øº£¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¡Ù¤Ë¤âÆþÉô¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºòÇ¯¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÌÀ¤±¤ÇÉü³è¤·¤¿¥®¥ã¥ë¤ß¤³¤·¤ò¸«³Ø¤·¡¢Ä©Àï¤·¤è¤¦¤ÈÂ¨·è¡£¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬»ä¤¿¤Á¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ë¡£
¤¤¤è¤¤¤è¡¢Âè41²óÅ·¿Àº×¤Î¥®¥ã¥ë¤ß¤³¤·½ä¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£200Ô¤Î¤ß¤³¤·2´ð¤òÃ´¤®¡¢Á´Ä¹Ìó4Ò½ä¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏÂçºåÅ·ËþµÜ»²¤ê¡ª ¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¤ÏÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¸ª¤Ë¥¿¥ª¥ë¤òÆþ¤ì¡¢¤Þ¤¿¾Ð´é¤Ç¤ß¤³¤·¤òÃ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÂçºå¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35.6¡î¡£¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¤â¸ÆµÛ¤¬Íð¤ì¤ë¤¬¡¢Ã´¤®¼ê¤Ï5Ê¬¤Ç¸òÂå¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¡£Ã´¤¬¤Ê¤¤´Ö¤â¡¢¼þ¤ê¤Ç¡Ö¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¤¦¤Á¤ï¤ò¶Ä¤°¡£Æ±¤¸¤¯¤½¤Ð¤ÇÃ´¤°¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢YOU¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¾Ð´é¡ª
¤³¤¦¤·¤Æ6¤Ä¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç¡¢Ìó100²ó¤º¤ÄÈô¤ÓÄ·¤Í¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¾¦ÃÌ¤ÎÀ®Î©»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ØÂçºåÄù¤á¡Ù¤È¤¤¤¦¼êÇï»Ò¤ò¤¿¤¿¤¡¢¥®¥ã¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¾¦ÇäÈËÀ¹¤òµ§´ê¤¹¤ë¡£¤ªÅ¹¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â¡¢¡ÖÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¸µµ¤¤¬¤Ç¤ë¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é40Ê¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó3Ò¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¤Î¸ª¤Ï°²½¤¹¤ë°ìÊý¡£Â¾¤Ë¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¸Â³¦¥®¥ã¥ë¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤¿¡£¤Þ¤À¸µµ¤¤Î»Ä¤ë¥®¥ã¥ë¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÃ´¤®¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÂå¤·¤Æ½õ¤±¹ç¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÌµ»ö¤Ë´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é3»þ´Ö¡¢°ìÈÖ¤Î¸«¤»¾ì¤Ç¤¢¤ëÂçºåÅ·ËþµÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Â³¦¥®¥ã¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥µ¥Õ¥£¥È¥ê¤µ¤ó¤¬Ã´¤®¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È1.5Ò¡£ÂÎÎÏ¤Ï¸Â³¦¤Ç¤â¡¢¡Ö¾Ð´é¤Ç¸«¤Æ¤ëÊý¡¹¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¡¢·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é5»þ´ÖÈ¾¸å¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£Ìµ»ö¤Ë4Ò¤ò´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡ª¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥Õ¥¡¥È¥ê¤µ¤ó¤ÎºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌ©Ãå¤Ï½ªÎ»¡£
ºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥ë¤ß¤³¤·¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª