「今の自分ができることを思いっきりやる」屋良朝幸、独立後初の単独ライブをBillboard Live YOKOHAMAで開催（コメントあり）

料理やお酒を楽しみながら音楽に浸れる世界基準のライブレストラン・Billboard Live YOKOHAMA。国籍・ジャンル問わず、日々さまざまなステージが繰り広げられている。中でもこの9月の注目公演が、2024年9月11日(水)・12日(木)に開催される、屋良朝幸による独立後初の単独ライブ『Tomoyuki Yara Billboard Live「Grown-Up Rookie Funk」』。ビルボードライブ初登場となる本公演に向けて、屋良朝幸からコメントメッセージが到着した。

ダンスを軸に自らのパフォーマンスだけでなく、振付やLIVEのプロデュースを手がけている屋良朝幸。2018年に自身での総合プロデュース「THE YOUNG LOVE DISCOTHEQUE」を始動。その後、2020年にはm.c.A・Tとタッグを組んだライブ『B I T T E R fnk 75%』を開催。今年1月に開催されたライブ『TOMOYUKI YARA THE NEWLY』で新たなスタートを切り、自主レーベル「SONIDO HUMANA」の立ち上げ、今年7月にはデジタルシングル「TOP OF THE MORNING」をリリースするなどアーティスト活動を加速させている。洗練された大人の空間で新たなる表現を。音を楽しむ空間に屋良朝幸らしくダンスを加えた、一味違うビルボードライブでのステージをぜひ堪能してほしい。

屋良朝幸 コメント

独立して初の単独ライブ。数々のプロフェッショナルなアーティストの皆さんが大切にされているステージBillboard Live YOKOHAMA 。最初お話を頂けた時は信じられませんでした。

アーティストとして音楽という軸をこれから構築していく段階で今の自分がその場所に立てるなんて想像すらしていませんでしたし、Billboard Liveというゴージャスな空間に自分がどのように立つべきなのか必死に考えましたが、今の自分ができることを思いっきりやろうという結論に至りました。

自分の武器は歌とダンスが融合する部分にあると思います。なので、おそらくですが、Billboard Live史上一番踊るステージになるのではないかと思ってます!

もちろん、それだけではなく聞かせる演出やこの距離感だからできるお客様とのコミュニケーションも大切にしていきたいなと思いますので、”観に行く”という感覚よりも”遊びにきたよ”の感覚で会場に来てもらえると!

9月11日(水)と9月12日(木)の2日間だけは俺も「Welcome to my home!!」って感じでやらせて頂ければと思ってます(笑)。

思いっきり声出して、一緒に踊れる最高のパーティー会場を用意しておりますので、ぜひ遊びに来てください! お待ちしてます。