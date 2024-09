【レポート】日向坂46『ひなたフェス2024』翌日に参加者300人とゴミ拾い！スヌーピーも応援に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「こういうイベントに参加するのははじめてでしたが私自身の心も洗われました」(佐々木久美)

日向坂46が、宮崎県ひなた宮崎県総合運動公園で開催した『ひなたフェス2024』の翌9月9日にクリーンイベント『SNOOPY Loves NATURE “Team up!” in ひなたフェス2024』を実施した。

本イベントは、事前抽選で日向坂46のファンとPEANUTSファンクラブからの合計約300人の参加者が参加し、フェスの会場となったひなたサンマリンスタジアムのあるひなた宮崎総合運動公園に集合した。

参加者は当日配布されたエコバッグにもなる記念の緑色のビブスとロゴ入り軍手を着用し、会場は緑一色に。自然との一体感が感じられるデコレーションが施され、イベントのテーマにふさわしい環境が整えられていた。また会場には高さ約3.5メートルの大きなスヌーピーバルーンが登場。参加者はイベントの参加記念にキュートなスヌーピーとウッドストックのバルーンと一緒に記念写真を撮影していた。

開会式では、PEANUTSの活動について説明が行われた。PEANUTSは「思いやりの輪」を広げるプロジェクト『TAKE CARE WITH PEANUTS』をグローバルに推進しており、2024年の国内活動では「CARE FOR THE EARTH、地球への思いやり」に焦点を当て、いつもより少し地球のことを意識しようという思いを込めた「SNOOPY Loves NATURE」というテーマで展開している。

PEANUTSが応援する自然のための取り組みとして、街や海をきれいにするクリーンイベントが全国各地で開催されており、今回はひなた宮崎総合運動公園で、『ひなたフェス』とのコラボイベントとして実施された。

PEANUTSがこの活動を始めたきっかけや想いについて「スヌーピーが登場するコミックのなかには、自然や地球を思いやることの大切さがたくさん描かれています。キャラクターや楽しいことを通してそういったメッセージを伝えていきたいと思い、去年から活動をさせていただいております」と説明。

さらに、「日向坂46さんでもいろいろとSDGsの取り組みをされていると思いますが、そのなかで日向坂46チームの皆様にお声がけいただきまして、同じ方向を見ていたということから今回ご一緒する取り組みとなりました」と述べた。

次に、NPO法人「海さくら」の児玉氏が登壇し、今回のゴミ拾い活動について説明があり、また全国でのゴミ拾い活動を通じて感じたことを共有した。「目指せ日本一楽しいゴミ拾い、をモットーに様々なビーチクリーン活動などを行っております。一見きれいに見える海や街でも、よく見ると意外にゴミが落ちていることがあります。普段から意識的に見ることが大切だと気づかされます」 「実は海のゴミというのは約7,8割が町から来ていると言われています。町がきれいにならないと海がきれいにならない。ですので今日皆さんがこの周辺をゴミ拾いするということで海をきれいにすることに繋がっていくので、そういう事ををちょっときにしながら今日はやってもらいたいです」と思いを語った。

続いてMCの「本日のゴミ拾い活動にご参加いただくサプライズゲストをお呼びしたいと思います。日向坂46の皆さんです!」 の呼び込みとともに日向坂46のメンバーが登場。

この日はキャプテンの佐々木久美や加藤史帆、佐々木美玲などこの企画に参加を希望し、スケジュールにおいても参加可能であったメンバー14名が完全当日サプライズで登場し、まさかのライブ翌日のメンバーたちの登場に会場は大きな歓声と感動の声に包まれた。

前日まで行われていた『ひなたフェス』の感想を佐々木久美は「本当にこの『ひなたフェス』で宮崎の皆さんやおひさま(日向坂46ファンの呼称)の皆さんの愛をたっぷり感じることができて、その皆さんにもっと恩返しをしていきたいなと改めて思えるようなフェスでした」と語り、加藤史帆は「すごく大きな規模のフェスで、たくさんの方のご協力があってこそ開催できたはずなので、本当に人の温かさを感じですごく楽しくてかったです」とコメント。

森本茉莉は「宮崎で開催されるライブといことで、地元の方々がステージに出演してくださったりと、本当にこのライブならではの演出もたくさんあって、大好きな宮崎の魅力を皆さんと一緒に共有できた感じがしてうれしかったです」と話した。

今回のゴミ拾いイベントへの参加について清水理央は「宮崎で『ひなたフェス』を開催するにあたって、ご協力いただいた温かい宮崎の皆さんと豊かな宮崎の自然にたくさん感謝をしていて、日向坂46のみんなと、チーム日向坂、おひさまの皆さんと一緒にたくさん恩返しができたらなとすごく思いましたし、今日のゴミ拾いをするにあたって、来る前よりもきれいにという意識を持って皆さんと協力してゴミ拾いしていけたらいいなとすごく思っています」と話した。

最後にスヌーピーと日向坂46のメンバー、さらには参加者とも一緒に写真撮影を行い開会式は終了。

そしてクリーンイベントがスタート。日向坂46のメンバー14人と参加者300名は、3つの班に分かれてそれぞれのエリアに移動し、トングとゴミ袋を手に持ってゴミ拾い活動に取り組んだ。気温は30度近くまで上昇し、暑いなかでの作業となったが、参加者は適宜水分補給をしながら楽しみながらも真剣にゴミ拾いに取り組んでいた。

父親と一緒に関東圏から来たという男の子は「ボランティアに参加したのははじめてだったが、心が気持ちよくなりました」と、楽しみながら地域に貢献できたことに感謝し、友人ふたりで参加した女性は 「メンバーと至近距離でゴミ拾いができて感激でした。ボランティアはじめて参加しましたが、好きなグループとコラボして、自然にいいことができるのはいいイベントだなと感じました」と環境への意識を変える第一歩となったことを語った。

そして、約1時間の清掃活動を終え、参加者とメンバーは、集めたゴミを分別し、クリーンイベントを締めくくった。

参加者に対してメンバーから、ゴミ拾いに参加してくれたことへの感謝と、『ひなたフェス』の来場者が皆きれいに会場を使い自主的にゴミを捨てないようにしてくれたことへの感謝を述べ、大きな拍手に包まれてイベントは終了した。

イベントを終え、キャプテンの佐々木久美は「こういうイベントに参加するのははじめてでしたが私自身の心も洗われました。なかなか会場の周りを歩くという機会がないので、こんな素敵な町でやらせていただいたんだという実感がよりわきました」と感想を語った。

参加者と日向坂46のメンバーが一丸となって楽しみながら、クリーンイベントを行うという初めての試みであったが、日向坂46らしいSDGsの取り組みとなった。

今回の『ひなたフェス2024』では全体を通して、地域とのつながりや人と人のつながりを感じられる取り組みが多数実施された。今後も日向坂46ならではのSDGsな取り組みに期待していきたい。

『ひなたフェス2024』特設サイト

https://www.hinatazaka46.com/s/official/page/hinata_fes2024

『ひなたフェス2024』におけるSDGsの取り組みについて

https://www.hinatazaka46.com/s/official/page/hinata_fes2024_sdgs

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com