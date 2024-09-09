【NARS×クリスマスコフレ2024】発売日＆予約日は？ゴールドが煌めくプレステージなコレクションが登場
[btk_sh_index_auto is_h3=""][/btk_sh_index_auto]
[btk_sh_img_showing][btk_sh_img_showing_sub url="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2024/09/2-14.jpg" description=""][/btk_sh_img_showing_sub][btk_sh_img_showing_sub url="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2024/09/1-14.jpg" description=""][/btk_sh_img_showing_sub][/btk_sh_img_showing]
2024年はNARS生誕30周年。その記念すべき年を最高の輝きで締めくくる、プレステージなコレクションが登場します。ゴールドを主役に、人気のシェードやユニークなフォーミュラのカラーアイテムをセットしたパレットなどが登場。ジュエリーのような贅沢な輝きで、ホリデーシーズンを華やかに飾り立てて。
全12アイテム14種 ※全て数量限定発売
第1弾 2024年10月25日(金)
第2弾 2024年11月15日(金)
第3弾 2024年12月1日(日) @cosme SHOPPING限定発売
[caption id="attachment_1895918" align="aligncenter" width="1200"] 左から／805 RENDEZ-VOUS（既存色）、863 UNAUTHORIZED（既存色）[/caption]
クリーミーな質感、ひと塗りで表情を格上げするエレガントな発色のリップスティック。センシュアルなローズブラウンの「RENDEZ-VOUS 805」、凛としたクラシックレッドの「UNAUTHORIZED 863」の既存2色が、ゴールドの限定ケースで登場。
[caption id="attachment_1895920" align="aligncenter" width="1200"] 04193 GOLD RUSH（限定色）[/caption]
ゴールド＆シルバーグリッターのホリデー限定アイカラー。 なめらかに伸びるテクスチャーは、シマーからメタリックまで、自在に発色を調整可能。ゴールドのジュエリーを纏ったような、高貴な輝きを放つまなざしに。
[caption id="attachment_1895921" align="aligncenter" width="1200"] 04192 GOLD DUST（限定色）[/caption]
ゴールドのピグメントを散りばめた、ホリデー限定のライトリフレクティングセッティングパウダー。トランスルーセントなプレストパウダーに、マーブル状にミックスされたシャンパンゴールドのパウダーが、肌に上質なツヤ感をプラス。独自のフォトクロミックテクノロジーが光を拡散させ、肌トーンを補正し、美しく端正な肌に仕上げる。
[caption id="attachment_1895922" align="alignnone" width="1200"] 左から／903 IMPASSIONED（限定色）、920 SEX APPEAL（既存色）[/caption]
NARSの人気チーク「ブラッシュ N」より、特別なゴールドケースにセットされた2色 がホリデー限定で登場。「903 IMPASSIONED」は透明感を引き立てる青みピンク、「SEX APPEAL 920」はふんわり柔らかなピーチピンク。
[caption id="attachment_1895923" align="aligncenter" width="1200"] 04494[/caption]
「アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 777 ORGASM」の現品サイズと「アフターグロー リキッドブラッシュ SEX APPEAL」のミニサイズのセット。肌に溶け込むように馴染むピーチピンクと官能的なツヤで、目もくらむほどに美しい表情に。
【セット内容】
・アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 777 ORGASM ピーチピンク＆ゴールデンシマー（既存色・ 現品サイズ）
・アフターグロー リキッドブラッシュ SEX APPEAL ソフトピーチ（限定色・ ミニサイズ）
血色そのもののようなナチュラルな発色を叶えるチーク＆アイパレット。シルクのようなテクスチャーが肌に溶け込むように密着。リッチなシャンパン、ブロンズ、ピンクのシェードのラインナップ。
上段左から：BOMBSHELL (オパールセントピンクパール)、BLONDE CRAZY (ソフトニュートラルブラウン)
下段左から：RED DUST (ドーリーピンク)、ROUGH CUT (キャンディコーラル) 、PANDORA'S BOX (ソフトダスティローズ)
リッチな艶めきを演出するリキッドブラッシュより、NARSのアイコニックシェード 02799 ORGASM と、限定ペタルピンクシェード BUBBLYの2つのシェードがセットに。
【セット内容】一部限定色・ 全て現品サイズ
・アフターグロー リキッドブラッシュ 02799 ORGASM ピーチピンク&ゴールデンシマー
・アフターグロー リキッドブラッシュ BUBBLY ペタルピンク 限定色
ベストセラーの「ライトリフレクティングセッティングパウダー」とパフが、持ち運びに便利なトラベルサイズで登場。どんな光にも美しく映えるトランスルーセントパウダーが、メイクをしっかりとフィックスさせ、ベースメイクの仕上がりを格上げ。ギフトにもぴったりなゴールドのBOX入り。
【セット内容】全て既存色
・ライトリフレクティングセッティングパウダー ミニ 024155 CRYSTAL トランスルーセント
・パフ （特製サイズ）
[caption id="attachment_1895927" align="aligncenter" width="1200"] 04198[/caption]
レッドチェスナットの官能的な血色感を頬と唇に。アフタグローコレクションの人気カラー「ARAGÓN」を心ゆくまで堪能できる現品＆ミニサイズのセット。
【セット内容】
・アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 277 ARAGÓN レッドチェスナット[既存色・現品サイズ]
・アフターグロー リキッドブラッシュ 3973 ARAGÓN ウォームチェスナットブラウン [既存色・ミニサイズ]
ローズカラーが大胆な魅力を放つ、「パワーマット リップスティック」と「パワーマット ハイインテンシティリップペンシル」のミニサイズのセット。洗練されたマット質感で、情熱を秘めた魅惑的なフェースに。
【セット内容】全てミニサイズ
・パワーマット ハイインテンシティ リップペンシル 888 DOLCE VITA シアーダスティローズ [既存色]
・パワーマット リップスティック 112 AMERICAN WOMAN チェスナットローズ [既存色]
ベストコスメを多数受賞したNARSのアイコニックシェード「ORGASM(オーガズム)」の魅力を堪能できるトリオ。内側から発光するような輝きを放つ「アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック」「アフターグロー リップシャイン」「ブラッシュ N」のミニサイズ セットで、ホリデーシーズンの華やかな表情を完成させて。
【セット内容】全て既存色・ミニサイズ
・アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 777 ORGASM ピーチピンク＆ゴールデンシマー
・アフターグロー リップシャイン 02469 ORGASM ピーチピンク＆ゴールデンシマー
・ブラッシュ N 777 ORGASM ピーチピンク＆ゴールデンシマー
グラマラスに艶めくリップグロス「アフターグロー リップシャイン」より、ミニサイズ4色のセット。ホホバオイル、ホホバ種子油とザクロエキス、ザクロ花エキスをブレンドしたザクロ・フラワー・コンプレックスが、唇に潤いを与え、ラズベリーシードオイル(ヨーロッパキイチゴ種子油)が、唇を柔らかくスムースに整えます。単色使いはもちろん、重ね塗りして自分だけのリップカラーを楽しんで。
【セット内容】全て既存色・ミニサイズ
アフターグロー リップシャイン 02469 ORGASM ピーチピンク＆ゴールデンシマー
アフターグロー リップシャイン 02474 A-LISTER クリア＆ゴールデンシマー
アフターグロー リップシャイン 02478 NYMPHO クールトープブラウン
アフターグロー リップシャイン 02473 ARAGÓN レッドチェスナット
第1弾 2024年10月25日(金)発売、2024年10月11日(金) 予約開始 ※全て限定発売
第2弾 2024年11月15日(金) 、2024年11月1日(金)予約開始 ※全て限定発売
第3弾 2024年12月1日(日) @cosme SHOPPING限定発売
NARS公式サイト＞＞
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#FF6B9F" color="#FFFFFF"]最速！ 2024クリスマスコフレTOPページをみる[/btk_sh_link_btn]
NARS 2024年ホリデーコレクションのテーマは「THE '24 KARAT COLLECTION」
[btk_sh_img_showing][btk_sh_img_showing_sub url="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2024/09/2-14.jpg" description=""][/btk_sh_img_showing_sub][btk_sh_img_showing_sub url="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2024/09/1-14.jpg" description=""][/btk_sh_img_showing_sub][/btk_sh_img_showing]
全12アイテム14種 ※全て数量限定発売
第1弾 2024年10月25日(金)
第2弾 2024年11月15日(金)
第3弾 2024年12月1日(日) @cosme SHOPPING限定発売
第1弾 2024年10月25日(金)発売＜2024年10月11日(金)予約開始＞
NARS アルティメイト ラグジュアリー エクスプリシット リップスティック 全2色 ￥5,280
[caption id="attachment_1895918" align="aligncenter" width="1200"] 左から／805 RENDEZ-VOUS（既存色）、863 UNAUTHORIZED（既存色）[/caption]
クリーミーな質感、ひと塗りで表情を格上げするエレガントな発色のリップスティック。センシュアルなローズブラウンの「RENDEZ-VOUS 805」、凛としたクラシックレッドの「UNAUTHORIZED 863」の既存2色が、ゴールドの限定ケースで登場。
NARS ゴールドラッシュ アイシャドー 全1種 ￥3,300
[caption id="attachment_1895920" align="aligncenter" width="1200"] 04193 GOLD RUSH（限定色）[/caption]
ゴールド＆シルバーグリッターのホリデー限定アイカラー。 なめらかに伸びるテクスチャーは、シマーからメタリックまで、自在に発色を調整可能。ゴールドのジュエリーを纏ったような、高貴な輝きを放つまなざしに。
NARS ゴールドダスト ライトリフレクティングセッティングパウダー 全1種 ￥5,830
[caption id="attachment_1895921" align="aligncenter" width="1200"] 04192 GOLD DUST（限定色）[/caption]
ゴールドのピグメントを散りばめた、ホリデー限定のライトリフレクティングセッティングパウダー。トランスルーセントなプレストパウダーに、マーブル状にミックスされたシャンパンゴールドのパウダーが、肌に上質なツヤ感をプラス。独自のフォトクロミックテクノロジーが光を拡散させ、肌トーンを補正し、美しく端正な肌に仕上げる。
NARS スポットライト ブラッシュ 全2色 ￥5,060
[caption id="attachment_1895922" align="alignnone" width="1200"] 左から／903 IMPASSIONED（限定色）、920 SEX APPEAL（既存色）[/caption]
NARSの人気チーク「ブラッシュ N」より、特別なゴールドケースにセットされた2色 がホリデー限定で登場。「903 IMPASSIONED」は透明感を引き立てる青みピンク、「SEX APPEAL 920」はふんわり柔らかなピーチピンク。
NARS アフターグローリップスティック ＆ ミニリキッドブラッシュデュオ 全1種 ￥5,170
[caption id="attachment_1895923" align="aligncenter" width="1200"] 04494[/caption]
「アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 777 ORGASM」の現品サイズと「アフターグロー リキッドブラッシュ SEX APPEAL」のミニサイズのセット。肌に溶け込むように馴染むピーチピンクと官能的なツヤで、目もくらむほどに美しい表情に。
【セット内容】
・アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 777 ORGASM ピーチピンク＆ゴールデンシマー（既存色・ 現品サイズ）
・アフターグロー リキッドブラッシュ SEX APPEAL ソフトピーチ（限定色・ ミニサイズ）
第2弾 2024年11月15日(金)発売 ＜2024年11月1日(金)予約開始＞
NARS ピュアラグジュアリー ライトリフレクティング チーク ＆ アイパレット 全1種 ￥8,800
血色そのもののようなナチュラルな発色を叶えるチーク＆アイパレット。シルクのようなテクスチャーが肌に溶け込むように密着。リッチなシャンパン、ブロンズ、ピンクのシェードのラインナップ。
上段左から：BOMBSHELL (オパールセントピンクパール)、BLONDE CRAZY (ソフトニュートラルブラウン)
下段左から：RED DUST (ドーリーピンク)、ROUGH CUT (キャンディコーラル) 、PANDORA'S BOX (ソフトダスティローズ)
NARS アフターグロー リキッドブラッシュデュオ 全1種 ￥7,260
リッチな艶めきを演出するリキッドブラッシュより、NARSのアイコニックシェード 02799 ORGASM と、限定ペタルピンクシェード BUBBLYの2つのシェードがセットに。
【セット内容】一部限定色・ 全て現品サイズ
・アフターグロー リキッドブラッシュ 02799 ORGASM ピーチピンク&ゴールデンシマー
・アフターグロー リキッドブラッシュ BUBBLY ペタルピンク 限定色
NARS ミニライトリフレクティングセッティングパウダーセット 全1種 ￥4,400
ベストセラーの「ライトリフレクティングセッティングパウダー」とパフが、持ち運びに便利なトラベルサイズで登場。どんな光にも美しく映えるトランスルーセントパウダーが、メイクをしっかりとフィックスさせ、ベースメイクの仕上がりを格上げ。ギフトにもぴったりなゴールドのBOX入り。
【セット内容】全て既存色
・ライトリフレクティングセッティングパウダー ミニ 024155 CRYSTAL トランスルーセント
・パフ （特製サイズ）
NARS アフターグローリップスティック ＆ ミニリキッドブラッシュデュオ 全1種 ￥5,170
[caption id="attachment_1895927" align="aligncenter" width="1200"] 04198[/caption]
レッドチェスナットの官能的な血色感を頬と唇に。アフタグローコレクションの人気カラー「ARAGÓN」を心ゆくまで堪能できる現品＆ミニサイズのセット。
【セット内容】
・アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 277 ARAGÓN レッドチェスナット[既存色・現品サイズ]
・アフターグロー リキッドブラッシュ 3973 ARAGÓN ウォームチェスナットブラウン [既存色・ミニサイズ]
NARS ミニパワーマット リップデュオ 全1種 ￥4,400
ローズカラーが大胆な魅力を放つ、「パワーマット リップスティック」と「パワーマット ハイインテンシティリップペンシル」のミニサイズのセット。洗練されたマット質感で、情熱を秘めた魅惑的なフェースに。
【セット内容】全てミニサイズ
・パワーマット ハイインテンシティ リップペンシル 888 DOLCE VITA シアーダスティローズ [既存色]
・パワーマット リップスティック 112 AMERICAN WOMAN チェスナットローズ [既存色]
NARS ミニオーガズム リップ ＆ ブラッシュセット 全1種 ￥6,710
ベストコスメを多数受賞したNARSのアイコニックシェード「ORGASM(オーガズム)」の魅力を堪能できるトリオ。内側から発光するような輝きを放つ「アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック」「アフターグロー リップシャイン」「ブラッシュ N」のミニサイズ セットで、ホリデーシーズンの華やかな表情を完成させて。
【セット内容】全て既存色・ミニサイズ
・アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 777 ORGASM ピーチピンク＆ゴールデンシマー
・アフターグロー リップシャイン 02469 ORGASM ピーチピンク＆ゴールデンシマー
・ブラッシュ N 777 ORGASM ピーチピンク＆ゴールデンシマー
第3弾 2024年12月1日(日)発売 @cosme SHOPPING限定発売
NARS ミニアフターグロー リップシャインセット 全1種 ￥7,260
グラマラスに艶めくリップグロス「アフターグロー リップシャイン」より、ミニサイズ4色のセット。ホホバオイル、ホホバ種子油とザクロエキス、ザクロ花エキスをブレンドしたザクロ・フラワー・コンプレックスが、唇に潤いを与え、ラズベリーシードオイル(ヨーロッパキイチゴ種子油)が、唇を柔らかくスムースに整えます。単色使いはもちろん、重ね塗りして自分だけのリップカラーを楽しんで。
【セット内容】全て既存色・ミニサイズ
アフターグロー リップシャイン 02469 ORGASM ピーチピンク＆ゴールデンシマー
アフターグロー リップシャイン 02474 A-LISTER クリア＆ゴールデンシマー
アフターグロー リップシャイン 02478 NYMPHO クールトープブラウン
アフターグロー リップシャイン 02473 ARAGÓN レッドチェスナット
発売日＆予約日は？
第1弾 2024年10月25日(金)発売、2024年10月11日(金) 予約開始 ※全て限定発売
第2弾 2024年11月15日(金) 、2024年11月1日(金)予約開始 ※全て限定発売
第3弾 2024年12月1日(日) @cosme SHOPPING限定発売
NARS公式サイト＞＞
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#FF6B9F" color="#FFFFFF"]最速！ 2024クリスマスコフレTOPページをみる[/btk_sh_link_btn]