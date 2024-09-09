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NARS 2024年ホリデーコレクションのテーマは「THE '24 KARAT COLLECTION」


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2024年はNARS生誕30周年。その記念すべき年を最高の輝きで締めくくる、プレステージなコレクションが登場します。ゴールドを主役に、人気のシェードやユニークなフォーミュラのカラーアイテムをセットしたパレットなどが登場。ジュエリーのような贅沢な輝きで、ホリデーシーズンを華やかに飾り立てて。

全12アイテム14種 ※全て数量限定発売
第1弾 2024年10月25日(金)
第2弾 2024年11月15日(金)
第3弾 2024年12月1日(日) @cosme SHOPPING限定発売

第1弾 2024年10月25日(金)発売＜2024年10月11日(金)予約開始＞



NARS アルティメイト ラグジュアリー エクスプリシット リップスティック 全2色 ￥5,280


[caption id="attachment_1895918" align="aligncenter" width="1200"] 左から／805 RENDEZ-VOUS（既存色）、863 UNAUTHORIZED（既存色）[/caption]

クリーミーな質感、ひと塗りで表情を格上げするエレガントな発色のリップスティック。センシュアルなローズブラウンの「RENDEZ-VOUS 805」、凛としたクラシックレッドの「UNAUTHORIZED 863」の既存2色が、ゴールドの限定ケースで登場。

NARS ゴールドラッシュ アイシャドー 全1種 ￥3,300


[caption id="attachment_1895920" align="aligncenter" width="1200"] 04193 GOLD RUSH（限定色）[/caption]

ゴールド＆シルバーグリッターのホリデー限定アイカラー。 なめらかに伸びるテクスチャーは、シマーからメタリックまで、自在に発色を調整可能。ゴールドのジュエリーを纏ったような、高貴な輝きを放つまなざしに。

NARS ゴールドダスト ライトリフレクティングセッティングパウダー 全1種 ￥5,830


[caption id="attachment_1895921" align="aligncenter" width="1200"] 04192 GOLD DUST（限定色）[/caption]

ゴールドのピグメントを散りばめた、ホリデー限定のライトリフレクティングセッティングパウダー。トランスルーセントなプレストパウダーに、マーブル状にミックスされたシャンパンゴールドのパウダーが、肌に上質なツヤ感をプラス。独自のフォトクロミックテクノロジーが光を拡散させ、肌トーンを補正し、美しく端正な肌に仕上げる。

NARS スポットライト ブラッシュ 全2色 ￥5,060


[caption id="attachment_1895922" align="alignnone" width="1200"] 左から／903 IMPASSIONED（限定色）、920 SEX APPEAL（既存色）[/caption]





NARSの人気チーク「ブラッシュ N」より、特別なゴールドケースにセットされた2色 がホリデー限定で登場。「903 IMPASSIONED」は透明感を引き立てる青みピンク、「SEX APPEAL 920」はふんわり柔らかなピーチピンク。




NARS アフターグローリップスティック ＆ ミニリキッドブラッシュデュオ 全1種 ￥5,170


[caption id="attachment_1895923" align="aligncenter" width="1200"] 04494[/caption]





「アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 777 ORGASM」の現品サイズと「アフターグロー リキッドブラッシュ SEX APPEAL」のミニサイズのセット。肌に溶け込むように馴染むピーチピンクと官能的なツヤで、目もくらむほどに美しい表情に。




【セット内容】
・アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 777 ORGASM ピーチピンク＆ゴールデンシマー（既存色・ 現品サイズ）
・アフターグロー リキッドブラッシュ SEX APPEAL ソフトピーチ（限定色・ ミニサイズ）

第2弾　2024年11月15日(金)発売 ＜2024年11月1日(金)予約開始＞



NARS ピュアラグジュアリー ライトリフレクティング チーク ＆ アイパレット 全1種 ￥8,800



血色そのもののようなナチュラルな発色を叶えるチーク＆アイパレット。シルクのようなテクスチャーが肌に溶け込むように密着。リッチなシャンパン、ブロンズ、ピンクのシェードのラインナップ。

上段左から：BOMBSHELL (オパールセントピンクパール)、BLONDE CRAZY (ソフトニュートラルブラウン)
下段左から：RED DUST (ドーリーピンク)、ROUGH CUT (キャンディコーラル) 、PANDORA'S BOX (ソフトダスティローズ)

NARS アフターグロー リキッドブラッシュデュオ 全1種 ￥7,260




リッチな艶めきを演出するリキッドブラッシュより、NARSのアイコニックシェード 02799 ORGASM と、限定ペタルピンクシェード BUBBLYの2つのシェードがセットに。

【セット内容】一部限定色・ 全て現品サイズ
・アフターグロー リキッドブラッシュ 02799 ORGASM ピーチピンク&ゴールデンシマー
・アフターグロー リキッドブラッシュ BUBBLY ペタルピンク 限定色

NARS ミニライトリフレクティングセッティングパウダーセット 全1種 ￥4,400







ベストセラーの「ライトリフレクティングセッティングパウダー」とパフが、持ち運びに便利なトラベルサイズで登場。どんな光にも美しく映えるトランスルーセントパウダーが、メイクをしっかりとフィックスさせ、ベースメイクの仕上がりを格上げ。ギフトにもぴったりなゴールドのBOX入り。 




【セット内容】全て既存色
・ライトリフレクティングセッティングパウダー ミニ 024155 CRYSTAL トランスルーセント
・パフ （特製サイズ）

NARS アフターグローリップスティック ＆ ミニリキッドブラッシュデュオ 全1種 ￥5,170


[caption id="attachment_1895927" align="aligncenter" width="1200"] 04198[/caption]

レッドチェスナットの官能的な血色感を頬と唇に。アフタグローコレクションの人気カラー「ARAGÓN」を心ゆくまで堪能できる現品＆ミニサイズのセット。 

【セット内容】
・アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 277 ARAGÓN レッドチェスナット[既存色・現品サイズ]
・アフターグロー リキッドブラッシュ 3973 ARAGÓN ウォームチェスナットブラウン [既存色・ミニサイズ]

NARS ミニパワーマット リップデュオ 全1種 ￥4,400




ローズカラーが大胆な魅力を放つ、「パワーマット リップスティック」と「パワーマット ハイインテンシティリップペンシル」のミニサイズのセット。洗練されたマット質感で、情熱を秘めた魅惑的なフェースに。

【セット内容】全てミニサイズ
・パワーマット ハイインテンシティ リップペンシル 888 DOLCE VITA シアーダスティローズ [既存色]
・パワーマット リップスティック 112 AMERICAN WOMAN チェスナットローズ [既存色]

NARS ミニオーガズム リップ ＆ ブラッシュセット 全1種 ￥6,710




ベストコスメを多数受賞したNARSのアイコニックシェード「ORGASM(オーガズム)」の魅力を堪能できるトリオ。内側から発光するような輝きを放つ「アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック」「アフターグロー リップシャイン」「ブラッシュ N」のミニサイズ セットで、ホリデーシーズンの華やかな表情を完成させて。

【セット内容】全て既存色・ミニサイズ
・アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 777 ORGASM ピーチピンク＆ゴールデンシマー
・アフターグロー リップシャイン 02469 ORGASM ピーチピンク＆ゴールデンシマー
・ブラッシュ N 777 ORGASM ピーチピンク＆ゴールデンシマー

第3弾　2024年12月1日(日)発売 @cosme SHOPPING限定発売


NARS ミニアフターグロー リップシャインセット 全1種 ￥7,260




グラマラスに艶めくリップグロス「アフターグロー  リップシャイン」より、ミニサイズ4色のセット。ホホバオイル、ホホバ種子油とザクロエキス、ザクロ花エキスをブレンドしたザクロ・フラワー・コンプレックスが、唇に潤いを与え、ラズベリーシードオイル(ヨーロッパキイチゴ種子油)が、唇を柔らかくスムースに整えます。単色使いはもちろん、重ね塗りして自分だけのリップカラーを楽しんで。

【セット内容】全て既存色・ミニサイズ
アフターグロー リップシャイン 02469 ORGASM ピーチピンク＆ゴールデンシマー
アフターグロー リップシャイン 02474 A-LISTER クリア＆ゴールデンシマー
アフターグロー リップシャイン 02478 NYMPHO クールトープブラウン
アフターグロー リップシャイン 02473 ARAGÓN レッドチェスナット

発売日＆予約日は？


第1弾 2024年10月25日(金)発売、2024年10月11日(金) 予約開始 ※全て限定発売
第2弾 2024年11月15日(金)  、2024年11月1日(金)予約開始 ※全て限定発売
第3弾 2024年12月1日(日) @cosme SHOPPING限定発売
NARS公式サイト＞＞
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