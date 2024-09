マンチェスター・ユナイテッドにとっては最悪の相手といったところだろうか。今季のプレミアリーグ第3節でリヴァプールと対戦したマンUは、またもFWモハメド・サラーに得点を奪われて0-3で敗れた。



今回は本拠地オールド・トラッフォードでのゲームだったが、サラーはこのスタジアムを大の得意としている。2021年1月から数えると、サラーはリヴァプールの選手でありながらオールド・トラッフォードで10ゴールを決めているのだ。





EVERY Mohamed Salah goal against Man Utd in the Premier League pic.twitter.com/tAMPdLguOZ