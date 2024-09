5日、UEFAネーションズリーグのリーグD・グループ1第1節でリヒテンシュタイン代表と対戦したサンマリノ代表は、1-0で勝利を収めた。



これがFIFAランク210位のサンマリノにとっては、公式戦初勝利だった。サンマリノの歴史が変わった日であり、勝利後には選手たちも大喜びだった。



そんな初勝利をもたらしたのは、19歳のFWニッコ・センソリだった。代表デビューしたのは今年に入ってからのことで、まだA代表で4試合しかプレイしていない。まさに新世代がもたらした公式戦初勝利で、伊『Gazzetta dello Sport』にてセンソリもドキドキが止まらなかったと振り返っている。





Incredible scenes



Inside the dressing room as San Marino celebrated their first-ever competitive victory #NationsLeague pic.twitter.com/PsLDX07TIP