韓国ドラマスタジオ「Studio Dragon(スタジオドラゴン)」の日本スペシャルイベント『K-ドラマフェス 2024 with Studio Dragon』(10月12日、千葉・幕張メッセイベントホール)に向け、俳優オク・テギョンとイ・ジュンギからコメント映像が到着した。スタジオドラゴンは『愛の不時着』『トッケビ』をはじめ、世界的ヒット作品を多数手がけるアジア最大規模のドラマスタジオ。今回のイベントは、その中でも人気ドラマ2作品『ヴィンチェンツォ』『悪の花』を1日限りたっぷり楽し尽くすものとなる。

当日は、『ヴィンチェンツォ』よりオク・テギョン(チャン・ジュヌ 役)、『悪の花』よりイ・ジュンギ(ペク・ヒソン役)が出演。ドラマについてたっぷり楽しむことができるトークステージや、来場したファンとキャストとの“特別な瞬間を感じる”コーナーなど盛りだくさん。キャストがトロッコに乗って客席のそばに来たり、直接お見送り(※特典付きアリーナ席チケットが必要)も予定。また、ステージの外でもドラマ関連オリジナルグッズが販売される。コメント映像では、キャスト2人がリラックスした様子。オク・テギョンは「(本イベントに)参加をすることになり、とてもうれしいです!」「ヴィンチェンツォのコーナーで皆さんと楽しい時間を過ごしたいと思います」と期待を伝え、イ・ジュンギも「良い時間を過ごせることを楽しみにしています」と呼びかけ。オク・テギョンは「じゃあね!」、イ・ジュンギは「また会いましょう!」と日本語で締めくくっている。(C)STUDIO DRAGON by CJ ENM. ALL RIGHTS RESERVED.(C)avex pictures Inc.