ÆüËÜ¤Ç¡ÈÄÌÍÑ¤»¤º¡É¤â¡ÄÉü³è30HR¡õ100ÂÇÅÀ¡¡¸µ½õ¤Ã¿ÍÂÇ¼Ô¤¬´Ú¹ñµå³¦¤ÇÌöÆ°
¥í¥Ï¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤¬KBO¤Ç³èÌö
¡¡KBO¤ÎKT¥¦¥£¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥á¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢³°Ìî¼ê¤Ï8Æü¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÂÇÎ¨.311¡¢30ËÜÎÝÂÇ104ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜµå³¦¤Ç¤ÏÂç³èÌö¤È¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Þ¤¿µ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2017Ç¯¤«¤é4Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿KBO¤Ç¤ÏÄÌ»»511»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.321¡¢132ËÜÎÝÂÇ¡¢409ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï47ËÜÎÝÂÇ135ÂÇÅÀ¤Ç2´§¤Ëµ±¤¡¢2021Ç¯¤ËÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Çºå¿À¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2Ç¯´Ö¤Ç·×149»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.220¡¢17ËÜÎÝÂÇ¡¢48ÂÇÅÀ¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÇÍèÆü¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²ù¤·¤¤À®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÂàÃÄ¸å¤Ï¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¸ÅÁãKT¤ËÉüµ¢¡£ÂÇÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°6°Ì¡¢ËÜÎÝÂÇÆ±5°Ì¡¢ÂÇÅÀ¤ÏÆ±4°Ì¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ½õ¤Ã¿Í¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ï¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ºòµ¨¹Åç¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó³°Ìî¼ê¡ÊNC¥À¥¤¥Î¥¹¡Ë¤¬KBO¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î42ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë