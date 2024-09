ヴァレンティノ ビューティから、新アイコンリップ「スパイク ヴァレンティノ」が10月4日より発売します。ヴァレンティノらしい全面にスタッズをあしらった新作は、どんな特徴があるのか、メディア向けに行われた発表会に参加し、話を聞いてきました。使いやすさと自分らしさの表現をかなえる新作「スパイク ヴァレンティノ」スパイク ヴァレンティノ(全13色 本体 7,260円/うち6色 リフィル 5,280円)

10月4日より発売される「スパイク ヴァレンティノ」は、ヴァレンティノ ビューティの新たなアイコンとなるリップスティックです。ヴァレンティノ ガラヴァーニのバッグコレクション、「ロックスタッズ スパイク」からインスパイアされたもので、象徴的なスタッズが全面にあしらわれたゴールドのパッケージが目を惹きます。アクセサリー感覚で持ち歩きたくなるパッケージマグネット式を採用したパッケージは、スリムで持ち運びにも便利。持っているだけで自分を高めてくれるようなビジュアルとなっていました。ヴァレンティノらしさ溢れるパッケージはもちろん、フォーミュラへもこだわり、美しい発色としっとりとうるおい感覚的に満たされるような使用感、そしてクリーミーでマットな仕上がりをかなえます。12%濃度のピグメントを使用し、すべてのシェードが美しく発色。また、輝くローマの光に着想を得てヴァレンティノ ビューティが独自に開発した多層構造パール、“ローマライトコンプレックスTM”が光を拡散することで、マットでありながら立体的でふっくらとした印象の唇に導きます。コットンオイルを配合することでテクスチャーになめらかさを与え、約24%配合した美容オイルが乾いた印象を与えない、上品なクリーミーマットな唇を演出するといいます。マットと聞くとどうしても唇がカサついてしまう印象がありますが、「スパイク ヴァレンティノ」は、そのイメージを覆すようななめらかなテクスチャーが魅力の1つです。カラーバリエーションは、全13色。ヌード系の使いやすい色から、ヴァレンティノらしいエッジィさを感じられるものまで展開されていました。リップスティックにはヴァレンティノのロゴが刻まれている中でも存在感があるゴールドカラーの「600A PUT A SPIKE ON IT」は、トップコートとなっており、リップの上にさらにつけることで、仕上がりの変化を楽しめるものになっていました。おすすめの使用方法は、唇の中央の部分に重ねて立体感ある唇に仕上げる「サトル」、上唇の山の部分につけて抜け感とハイライト効果を出し、個性を引き立たせる「シグネチャー」、単体での使用や、他のリップの上から唇全体に塗布ししっかりと主張する「ステートメント」の3種類。様々な使い方で自分らしさを際立たせることができます。スパイク ヴァレンティノ 600A PUT A SPIKE ON IT同日からブランドを代表するクッションファンデに限定ケースが登場「スパイク ヴァレンティノ」の発売日10月4日には、ヴァレンティノ ビューティを代表するクッションファンデーション「ヴァレンティノ GO クッション グロウ」に限定版のケースが発売されます。ヴァレンティノ GO クッション グロウ ザ ゴールド(ケースのみ 5,280円)昨年の秋に白地にゴールドのスタッズをあしらったケースが人気だったことから、今回は数量限定でライブ感のある質感のゴールドレザーにスタッズのロゴを纏った華やかな装いのケースが誕生したのだそう。ため息が出る美しさ……「ヴァレンティノ GO クッション グロウ」の他に、フレグランスシリーズの「ボーン イン ローマ」2種からも大胆なゴールドカラーにドレスアップしたアイテムが登場します。象徴的なビジュアルに加え、自分らしさを強調するラインアップが登場するヴァレンティノ ビューティ。魅力が溢れる新作アイテムに実際に触れてみてはいかがでしょうか?吉川夏澄 よしかわかすみ アパレル、スポーツジムのインストラクターをなどを経験し、現在はOLライターとしても活動中。ファッションをはじめ、コスメ、スキューバダイビング、美食、辛いもの……など幅広い興味を記事として投稿中。 instagram : kassunne67 この著者の記事一覧はこちら