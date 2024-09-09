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M2 UN DEUX TROIS
M3 THE BLASTED BACK BONE
M4 GREED
M5 ÈÃ
M6 GUILLOTINE
M7 GHOST
M8 KALEIDO
M9 REMAINS
M10 D.A.R.K.
M11 THE FATAL HOUR HAS COME
M12 EVIDENCE
M13 INVADER
M14 GALLOWS
M15 pulse_
M16 EXCENTRIC
EN1 IDOL
EN2 -273.15¡î
EN3 VANISH
EN4 EUREKA
WEN UN DEUX TROIS
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¹ØÆþ¡§https://www.kingrecords.co.jp/cs/artist/artist.aspx?artist=41281
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https://youtu.be/16pQyiEOuTA
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4.A FIERCE BLAZE¡Êºî»ì¡§ÍÕ·î¡¿ºî¶Ê¡§Îè±û¡¢ÍÕ·î¡Ë
5.REMAINS¡Êºî»ì¡§ÍÕ·î¡¿ºî¶Ê¡§Íª²ð¡Ë
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KICS-4159/Äê²Á¡§¡ï2,750¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï2,500¡Ë
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