2024年の日本は酷暑が続き、その暑さは9月に入っても変わらないままだ。それと時を同じくして、この連日続く記録的な猛暑と共に日本中を回り、気温以上の熱いツアーを繰り広げてきたのがlynch.である。前作『REBORN』で文字通り生まれ変わった彼らにとって約一年ぶりとなるリリース作品『FIERCE-EP』を引っ提げ、<lynch. TOUR’24 「THE FIERCE BLAZE」>と題し、全国15公演を巡った今ツアーだったが、セミファイナルである大阪公演が台風の影響で延期。逆境を乗り越え迎えた中でのツアーファイナルを9月4日、東京・TOKYO DOME CITY HALLにて行った。

セットリスト



M1 A FIERCE BLAZEM2 UN DEUX TROISM3 THE BLASTED BACK BONEM4 GREEDM5 斑M6 GUILLOTINEM7 GHOSTM8 KALEIDOM9 REMAINSM10 D.A.R.K.M11 THE FATAL HOUR HAS COMEM12 EVIDENCEM13 INVADERM14 GALLOWSM15 pulse_M16 EXCENTRICEN1 IDOLEN2 -273.15℃EN3 VANISHEN4 EUREKAWEN UN DEUX TROIS