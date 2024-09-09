歴代セガハード「エコバッグ」「ポーチ」のカプセルトイが発売中メガドラ、セガサターン、ドリキャスなどのデザインが登場
【SEGAハードデザイン エコバッグ】
【SEGAハードデザイン ポーチ】
8月23日 発売予定
価格：1回500円
【SEGAハードデザイン ポーチ】
8月23日 発売予定
価格：1回500円
PROOF（プルーフ）は、カプセルトイ「SEGAハードデザイン エコバッグ」、「SEGAハードデザイン ポーチ」を8月23日より発売している。価格は1回500円。
本商品はセガのゲームハード「メガドライブ」、「セガサターン」、「ドリームキャスト」をモチーフにデザインされたエコバックとポーチ。「SEGAハードデザイン エコバッグ」は縦約30cm×横約30cmで、全6種類がラインナップ。ゲームハードをモチーフとしたデザインやロゴデザインが採用されている。
「SEGAハードデザイン ポーチ」は全6種類がラインナップ。サイズは縦約13cm×約20cmと縦約20cm×横約20cmの2種類。コントローラーをモチーフとしたデザインが採用されている。
ㅤㅤ- セガ公式アカウント🦔 (@SEGA_OFFICIAL) September 9, 2024
＼500円カプセルトイ新商品／
PROOFさんよりセガハードデザインのエコバッグとポーチがカプセルトイで発売中🌟
🎮SEGAハードデザイン エコバッグ（全6種）
🎮SEGAハードデザイン ポーチ（全6種）
オリジナルとネオンカラー２パターンのデザインラインナップです✨
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(C)SEGA