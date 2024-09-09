【SEGAハードデザイン エコバッグ】
【SEGAハードデザイン ポーチ】
8月23日 発売予定
価格：1回500円

　PROOF（プルーフ）は、カプセルトイ「SEGAハードデザイン エコバッグ」、「SEGAハードデザイン ポーチ」を8月23日より発売している。価格は1回500円。

　本商品はセガのゲームハード「メガドライブ」、「セガサターン」、「ドリームキャスト」をモチーフにデザインされたエコバックとポーチ。「SEGAハードデザイン エコバッグ」は縦約30cm×横約30cmで、全6種類がラインナップ。ゲームハードをモチーフとしたデザインやロゴデザインが採用されている。

　「SEGAハードデザイン ポーチ」は全6種類がラインナップ。サイズは縦約13cm×約20cmと縦約20cm×横約20cmの2種類。コントローラーをモチーフとしたデザインが採用されている。

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