BOYNEXTDOOR、若者の考えや悩みを率直に歌ったアルバムでカムバック！「国民のアイドルになりたい」

MZ世代を代表するグループBOYNEXTDOORが、20歳前後の若者たちの率直なストーリーを盛り込んだアルバムを引っ提げてカムバックした。9月9日午後、BOYNEXTDOORはソウル龍山(ヨンサン)区ブルースクエアマスターカードホールにて、3rdミニアルバム「19.99」発売記念メディアショーケースを開催した。彼らはこの日午後6時、音楽配信サイトを通じて「19.99」を発売した。今回のアルバムを貫くテーマは、アルバム名と同様に「最も熱い年齢である20歳になる直前」だ。来年20歳になる末っ子のウンハクをはじめ、20代に入ったメンバーたちは、10代と20代の境界に立った若者の考えや激しい悩みを率直に歌った。

1

2

次へ

ソンホは「久しぶりに新しいアルバムでカムバックできるようになって光栄だ」とし「メンバーたちが一番積極的に参加したアルバムだと思う。メンバーたちの努力が実を結ぶことを願っている」と語り始めた。ジェヒョンとテサン、ウンハクはタイトル曲「Nice Guy」を皮切りに「Dangerous」「Gonna Be A Rock」「20」「Call Me」まで全5曲の制作に参加し、若者の生活感が感じられるBOYNEXTDOOR流の“生活密着型音楽”を作り上げた。所属事務所KOZエンターテインメントの代表であるBlock Bのジコが総括プロデュースを、Pop Timeがメインプロデュースを務めた。今回のニューアルバムの出発点は、大人になるのが怖いメンバーたちの気持ちだ。20代前後の彼らが経験した自信と自由、寂しさなど多様な形の感情が創作の材料に使われた。アルバムの中の話し手は、大人になる前の最後の逸脱を楽しんだり(「Dangerous」)、別れを告げられ苦しみ、本音を表す(「Gonna Be A Rock」)。自信あふれる姿で人生の新たなチャプターを期待しながらも(「Nice Guy」)、いざ20歳の現実は思ったほど美しくないことに気づく(「20」)。話し手は挫折することにとどまらず、自身だけのやり方で疲れた若者たちを慰め(「Call Me」)、トラックの中間に挿入された「SKIT」で自身たちが考える20歳について愉快に語る。イハンは「本当に僕たちの話をしたので歴代最高のアルバムだと申し上げたい。前作では想像して曲を書いたけれど、今回は僕たちの経験をアルバムに込めた」と語った。ウンハクは「高校3年生として19.99歳の人生を生きている。僕たちが今できる話をアルバムに盛り込んだ。今年初め、ちょうど20歳について考えた時は、何かはやく大人にならなければならないようで、訳もなく怖く、プレッシャーを感じる時もあった。でも、このような悩みをメンバーとプロデューサーたちとずっと話しながら、僕たちの本当の自伝的な話、この年にだけ感じられる悩みがアルバムによく反映されたと思う」と話した。テサンは「『20』という楽曲は、20歳になれば何でもできていただろうと思ったけれど、実際になってみたら何もできたことがないという話を盛り込んだ楽曲だ。『Call Me』も僕たちの話を込めた楽曲だ」と紹介した。今回のアルバムを19歳の成長痛が込められたアルバムだと紹介したいというジェヒョンは「僕たちは本当に生活感のある音楽がしたくて、整っていない姿もできるだけ生かそうと思う。タイトル曲はカッコいい楽曲だけど、『Seoul in mine tonight』のような歌詞のように19歳のとてもかわいい姿も見ることができる。『Dangerous』で10分後に行くという歌詞があるけれど、これは僕の経験談だ。この曲を作って両親に聴かせてあげた時、これは本当にあなたみたいだと言ってくれた。僕だけでなく、同年代なら一度はこんなことがあっただろうと思って歌詞に入れてみた」と話した。タイトル曲「Nice Guy」は、一度聴いただけで口ずさむようになるグルービーなリズムを特徴とするイージーリスニング曲だ。彼らは、世界の人々を全部魅了することができると信じる19.99歳の「根拠のある自信」を込めた歌詞で軽快なエネルギーを届ける。同曲は、これまでのタイトル曲「But Sometimes」「Earth, Wind & Fire」、ニューアルバムの先行公開曲「Dangerous」など、強烈な楽曲とは異なる洗練された感性を込めた楽曲だ。