¡Ú½©¾ì½ê¡Û¶×ºù¤¬½é£Ö¤ØÏ¢¾¡È¯¿Ê¡¡¹âÅÄÀî¿³È½Ä¹¤¬ÂçÀä»¿¡Ö¶¯¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¤¡¢ºÇ¹â¤ÎÁêËÐ¡×
¡¡½é£Ö¤Ø¹¥È¯¿Ê¤À¡£ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£²ÆüÌÜ¡Ê£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø¶×ºù¡Ê£²£¶¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬ËëÆâÎ´¤Î¾¡¡Ê£²£¹¡á¾ïÈ×»³¡Ë¤òÂà¤±¤Æ½éÆü¤«¤é£²Ï¢¾¡¡£¤«¤Í¤ÆÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë½éÍ¥¾¡¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î´¤Î¾¡¤ÏÀè¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ÆñÅ¨¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤ò°ìÊýÅª¤Ë´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍî¤Á¤Ä¤¤¤¿¸ý¤Ö¤ê¡£¡Ö¤Þ¤À£²ÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶²¼¤Ç¿³È½Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¹âÅÄÀî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¡Ö¶¯¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¤¡¢ºÇ¹â¤ÎÁêËÐ¡£¤¢¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¾ì½ê¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£