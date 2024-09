9月6日から9月8日までの週末映画動員ランキングが興行通信社より発表され、「アンナチュラル」「MIU404」の塚原あゆ子監督と脚本・野木亜紀子のタッグ作『ラストマイル』が、動員31万7,000人、興行収入4億7,500万円をあげて3週連続1位をキープ。累計成績は動員213万人、興収30億円を突破した。また2位には、リドリー・スコットが生んだ『エイリアン』(1979)のその後を描く最新作『エイリアン:ロムルス』がランクインした。

2位に初登場した『エイリアン:ロムルス』は、初日から3日間で動員19万3,000人、興収3億1,900万円を記録。どん底の人生から抜け出そうともがく6人の若者たちが、生きる希望を求めて足を踏み入れた宇宙ステーション「ロムルス」で宇宙最恐の存在と対峙する。監督は『ドント・ブリーズ』などのフェデ・アルバレス。

3位の『インサイド・ヘッド2』は前週からワンランクダウンとなったが、週末3日間で動員12万3000人、興収1億6600万円をあげ、累計成績は動員359万人、興収46億円を突破した。

4位には、柳楽優弥と黒島結菜の共演で、乃木坂太郎の人気コミックを映画化した『夏目アラタの結婚』が初登場。初日3日間で動員8万7,000人、興収1億2,600万円をあげた。8位には『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章』が初登場。「ラブライブ!」シリーズ3作目と新作OVAのその後を描く映画3部作の第1弾となる。

6位をキープした『キングダム 大将軍の帰還』は累計動員513万人、累計興収75億円を突破。また、7位の『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』は累計で動員218万人、興収31億円を超えている。

今週末は、三谷幸喜が監督と脚本を務めた長澤まさみ主演のミステリーコメディー『スオミの話をしよう』をはじめ、『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー! ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!』『ヒットマン』『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』『この動画は再生できません THE MOVIE』『ぼくのお日さま』『アビゲイル』などが公開予定。(編集部・入倉功一)

【2024年9月6日〜9月8日の全国映画動員ランキングトップ10(興行通信社調べ)】※()内は先週の順位

1(1)『ラストマイル』:3週目

2(初)『エイリアン:ロムルス』:1週目

3(2)『インサイド・ヘッド2』:6週目

4(初)『夏目アラタの結婚』:1週目

5(3)『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』:5週目

6(6)『キングダム 大将軍の帰還』:9週目

7(4)『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』:6週目

8(初)『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章』:1週目

9(5)『怪盗グルーのミニオン超変身』:8週目

10(7)『きみの色』:2週目