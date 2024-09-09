¥Ð¥ë¥µ¡¢2¿Í¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½Àï»Î¤Ø¤Î´Ø¿´·ÑÂ³¤«¡ÄF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡õ¥¢¥é¥¦¥Û¤ÏÍè²ÆÇäµÑ¤Î²ÄÇ½À
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬2¿Í¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½Àï»Î¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£8Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¿äÄêÁí³Û6200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó98²¯±ß¡Ë¤òÈñ¤ä¤·¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤«¤é¡È¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¡É½Ð¿È¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£Á°Àþ¤ÎÀïÎÏ³È½¼¤ËÀ®¸ù¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢º£²Æ¤ÎÂàÃÄ¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½DF¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û¤È¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤Ï¥¹¥«¥Ã¥É¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÎ¾Áª¼ê¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2026Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï·ÀÌóËþÎ»¤Þ¤Ç»Ä¤ê1Ç¯´Ö¤È¤Ê¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï2026Ç¯²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤Æ¥¢¥é¥¦¥Û¤ÈF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤¬¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇäµÑ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÏÎ¾Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Î²ÄÇ½À¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¹ç°Õ¤ÎÌÜ½è¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥é¥¦¥Û¤ÈF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤ÎÎ®½Ð¤ËÈ÷¤¨¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó½êÂ°¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼¤ÈÆ±MF¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¥ß¥Ã¥Ò¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Î¾Áª¼ê¤È¤â¤Ë½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤¬2025Ç¯6·îËö¤ÇËþÎ»¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤â¸«¹þ¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì½ªÎ»¸å¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¿¡¼¤Ï¸½ºß28ºÐ¡¢¥¥ß¥Ã¥Ò¤Ï¸½ºß29ºÐ¤È¼ã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê´´Éô¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·ÆÀ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥¢¥é¥¦¥Û¤ÈF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤ÎÂàÃÄ¤¬¸½¼ÂÅª¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢·ÀÌóÄù·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â¥¿¡¼¤È¥¥ß¥Ã¥Ò¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÍè²Æ¤Ë³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¢¥é¥¦¥Û¤ÈF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤Îµî½¢¤ò´Þ¤á¡¢Æ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¿äÄêÁí³Û6200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó98²¯±ß¡Ë¤òÈñ¤ä¤·¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤«¤é¡È¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¡É½Ð¿È¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£Á°Àþ¤ÎÀïÎÏ³È½¼¤ËÀ®¸ù¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢º£²Æ¤ÎÂàÃÄ¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½DF¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û¤È¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤Ï¥¹¥«¥Ã¥É¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥é¥¦¥Û¤ÈF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤ÎÎ®½Ð¤ËÈ÷¤¨¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó½êÂ°¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼¤ÈÆ±MF¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¥ß¥Ã¥Ò¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Î¾Áª¼ê¤È¤â¤Ë½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤¬2025Ç¯6·îËö¤ÇËþÎ»¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤â¸«¹þ¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì½ªÎ»¸å¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¿¡¼¤Ï¸½ºß28ºÐ¡¢¥¥ß¥Ã¥Ò¤Ï¸½ºß29ºÐ¤È¼ã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê´´Éô¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·ÆÀ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥¢¥é¥¦¥Û¤ÈF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤ÎÂàÃÄ¤¬¸½¼ÂÅª¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢·ÀÌóÄù·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â¥¿¡¼¤È¥¥ß¥Ã¥Ò¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÍè²Æ¤Ë³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¢¥é¥¦¥Û¤ÈF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤Îµî½¢¤ò´Þ¤á¡¢Æ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£