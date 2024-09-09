¡Ú½©¾ì½ê¡Ûµ®·Ê¾¡¡¡Ï¢ÇÔÈ¯¿Ê¤ÇÂç´ØÉüµ¢¤ËÁá¤¯¤â°Å±À¡Ö¤Þ¤¿½àÈ÷¤·¤Æ¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ë¤À¤±¡×
¡¡ÄËº¨¤ÎÏ¢ÇÔÈ¯¿Ê¤À¡£ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£²ÆüÌÜ¡Ê£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´ØÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹´ØÏÆµ®·Ê¾¡¡Ê£²£¸¡á¾ïÈ×»³¡Ë¤¬¡¢ËëÆâ²¦Ë²¡Ê£²£´¡áÂçÖÖ¡Ë¤Ë´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò²¡¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏËÉÀï°ìÊý¡£ºÇ¸å¤Ï²¦Ë²¤Ë»Í¤Ä¤ËÁÈ¤ß»ß¤á¤é¤ì¤ÆÎÏ¤Ê¤¯É¶¤ò³ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Îµ®·Ê¾¡¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿½àÈ÷¤·¤Æ¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ë¤À¤±¡£ÌÀÆü¤ÏÌÀÆü¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£Àè¾ì½ê¤Ï£¹ÅÙÌÜ¤Î¥«¥ÉÈÖ¤ÇÉé¤±±Û¤·¡¢Âç´Ø¤«¤é£²ÅÙÌÜ¤Î´ÙÍî¡£º£¾ì½ê¤Ç£±£°¾¡°Ê¾å¤òµó¤²¤ì¤ÐÂç´ØÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¶Ú¤ËÁá¤¯¤â°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ËëÆâ¸åÈ¾¤Î¿³È½Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¹âÅÄÀî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¡£º£¡¢½Ð¤»¤ëÎÏ¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ã¤ÆÀï¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤³¤³¤«¤é¤ÎÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£