【モデルプレス=2024/09/09】韓国メディアTHE FACTが主催し、FANN STARとFEELING VIVEが主管する「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)の初日公演が9月7日、京セラドーム大阪にて開催された。THE FACTの創刊10周年を記念し、初となる海外での開催地は大阪にて2日間の公演が決定。7日は、JAEJOONG(ジェジュン)、WOOAH、NiziU、Kep1er、n.SSign、EVNNE、YOUNG POSSE、TWS、NEXZを迎え、幕を開けた。

もっとも注目が寄せられた<Hot Stage of the Year>の受賞者は、JAEJOONG。彼はデビュー20周年を迎えて発表した4枚目フルアルバム『FLOWER GARDEN』から「Devotion」、「Glorious Day」、「To The Boy」をライブバンドによる演奏とともに熱唱する圧巻のステージを披露。この日は<今年のアーティスト>も受賞し、2部門を手にする“現在進行型K-POPレジェンド”としての底力を証明してみせた。受賞後、JAEJOONGは「THE FACT MUSIC AWARDSは初めての出席ですが、意味のある日にお供することができて光栄です」とし「この20年間を振り返ると、たくさんのことを思い出します。この場を借りてファンの皆さんに本当に感謝していると申し上げたい」とコメントした。TWSは1月に発表したデビューアルバム『Sparkling Blue』から「If I’m S, Can You Be My N?」と「BFF」、6月の2ndミニアルバム『SUMMER BEAT!』のタイトル曲「plot twist」の3曲を披露し、純粋と清涼感あふれるステージで客席を盛り上げた。この日、TWSは<Next Reader>と<今年のアーティスト>、当日の来場客からの投票で受賞者が決定する<Today’s Choice>まで3冠を達成し、「ここに立たせていただいただけでも光栄なのに、賞を3つもいただきました。42(ファン)に心から感謝し、いつも応援してくださり、励ましてくださってありがとうございます。大好きです!」と感想を伝えつつ、スーパールーキーとしての存在感を放った。日韓をはじめ、グローバルガールズグループとして人気を博しているNiziUは、初出演となるTMAの舞台で<今年のアーティスト>を受賞。ステージでは7月にリリースした1st EP『RISE UP』から「RISE UP」(Kor ver.)、「BELIEVE」(Kor ver.)、そして2021年に発表した日本1stアルバム『U』の収録曲「I AM」を披露し、ファンを魅了した。FANN STARの名誉の殿堂入りを果たしたボーイズグループのカバーパフォーマンスを予告したKep1erは、この日のオープニングを飾り、Stray Kidsの「MANIAC」からSHINeeの「JULIETTE」、SUPER JUNIORの「Devil」を披露。さらに、デビュー曲「WA DA DA」(JP ver.)と日本1stアルバム『Kep1going』のタイトル曲「Straight Line」(JP ver.)の2曲のパフォーマンスで会場を盛り上げた。独歩的なアイデンティティを放つYOUNG POSSEは、2nd EP「XXL」と3rd EP「ATE THAT」の2曲を揺るぎないライブパフォーマンスで新人らしくない魅力を放った。5月、韓国からグローバルデビューを果たし、止まらぬ勢いをみせているNEXZは、デビュー曲の「Ride the Vibe」と、日本デビューの1st EPに収録された「Keep on Moving」をKor ver.でパワフルなパフォーマンスを披露し、客席はもちろん画面越しのグローバルファンまで魅了。TMAが初めて出席する音楽授賞式で、その人気に相応しい<Hottest>を受賞したNEXZは、「こんなに素敵な賞を与えてくださった皆さんに心から感謝します。この賞をいただけたのはNEX2Y(ファン)のおかげです。これからもかっこいい姿をお見せしますので、たくさんの応援よろしくお願いします!」とあふれる気持ちを伝えた。日本のファンから熱い支持を受けているn.SSignは、7月に発表した2ndミニアルバムのリパッケージ盤のタイトル曲「Tiger (New Flavour)」と「Black Down」を披露し、<Global Hot-Trend>を受賞した。また、56人のダンサーと東方神起の「Rising Sun(純粋)」を披露する熱いステージで、デビュー20周年の先輩への敬意を示した。もう1組の<Global Hot-Trend>となったEVNNEは、ENNVE(ファン)への思いを伝えながらも「社長!大好きです!今日終わったら焼肉をおごってください!」とウィットに富んだコメントで会場を沸かせた。しかし、ステージでは雰囲気をガラリと変え、1stミニアルバム『Target: ME』のタイトル曲「TROUBLE」、6月リリースの3rdミニアルバム『RIDE or DIE』のタイトル曲「Badder Love」の激しいパフォーマンスをみせた。4月に発表したデジタルシングル「BLUSH」、6月発表の2ndミニアルバム『UNFRAMED』のタイトル曲「POM POM POM」のステージで、躍動感あふれる振付と魅惑的なエネルギーを放ったWOOAHは、K-POPを中心に成長する潜在力をもっているアーティストに与える<Hot-Potential>を受賞。所属事務所への感謝と、ファンのwow!に「皆さんのおかげでいただいた賞だと思います。これからも良い音楽とパフォーマンスでお返ししていきたいです。wow! 大好きだよ!」と深い愛情をみせた。9月8日には、ITZY、aespa、NewJeans、JO1、&TEAM、xikers、KISS OF LIFE、NCT WISH、UNISらを迎え、再び京セラドーム大阪を盛り上げた。韓国のインターネットメディアのTHE FACTおよび同社運営のK-POPアイドル・アーティストグローバル応援コミュニティサービスのFANN STARが主催主管する音楽授賞式。略して「TMA」と呼ばれている。2018年の初回を韓国・仁川で開催し、第2回、第3回、第4回目は新型コロナウィルスの影響により、それぞれネット上の授賞と無観客公演を行い、毎回韓国のトップアーティストたちが出演する豪華ラインナップが話題を集め、その模様は世界各地のテレビやネットで生中継された。「2024 TMA」は初となる海外開催として、その舞台を日本に決定し、9月7日と8日の2日間、京セラドーム大阪にてファンとアーティストを迎えた。(modelpress編集部)【THE FACT MUSIC部門】・Hot Stage of the Year:JAEJOONG・今年のアーティスト:JAEJOONG、NiziU、TWS・Global Generation:Kep1er・Global Hot-Trend:EVNNE、n.SSign・Hot-Potential:WOOAH、YOUNG POSSE・Hottest:NEXZ・Next Reader:TWS・Today’s Choice:TWS【FANN STAR部門】・FANN STAR Choice Group:PLAVE・FANN STAR Choice Solo:イム・ヨンウン・FANN STAR Best Music春:V(BTS)・FANN STAR Best Music夏:イム・ヨンウン・FANN STAR Best Music冬:イム・ヨンウン・FANN STAR Angel N Star:イム・ヨンウン・FANN STAR FOUR STAR:Stray Kids※以下、パフォーマンス順<Kep1er>MANIAC - Stray KidsJULIETTE - SHINeeDevil - SUPER JUNIOR<YOUNG POSSE>XXLATE THAT<WOOAH>POM POM POMBLUSH<EVNNE>TROUBLEBadder Love<n.SSign>Tiger (New Flavour)Black Down<NEXZ>Drop - Timbaland&Magoo<Kep1er>Back to the CityWA DA DA (JP ver.)Straight Line (JP ver.)<TWS>If I’m S, Can You Be My N?BFFplot twist<NiziU>RISE UP (Kor ver.)BELIEVE (Kor ver.)I AM<JAEJOONG>DevotionGlorious DayTo The Boy【Not Sponsored 記事】