杉本雄治(ex.WEAVER)のソロプロジェクトONCEの全国ツアー<ONCE ONEMAN TOUR 2024『Wandering』>が、9月7日(土)東京/Shibuya WWW X公演よりスタートした。本ツアーは8月31日(土) の愛知/SPADE BOX公演よりスタート予定だったが、台風10号の影響を受けて、9月1日(日) の大阪/Music club JANUS公演とともにライブが延期となり、本来ファイナルで迎えるはずの東京公演がツアー初日となった。

リリース情報







NEW ALBUM『Wandering』2024.8.29 Digital ReleaseDL/ST:https://a-sketch-inc.lnk.to/ONCE_Wandering<収録曲>1.Overture〜Wandering〜2.Flyby [2024.7.17 Digital Release]3.Right Now4.Nocturne5.夢でもし逢えたら [2024.5.15 Digital Release]6.いつか7.この手 [2024.8.7 Digital Release]M-1 作曲・編曲:ONCEM-2〜5,7:作詞・作曲・編曲:ONCEM6:作詞・作曲:ONCE / 編曲:Eiichi Saeki*ライブ会場限定CD(2枚組)*2024.8.31 Release(8/31 名古屋 SPADE BOXより販売)\5,500(税込)※ツアー終了後、ONCE Official Online Shopにて販売予定・DISC-1:8/29 配信ALと同内容(全7曲)・DISC-2:「ONLY LIVE ONCE in Billboard」(2024.2.11 Billboard Live TOKYO)で行われたライブ全曲1. Nocturne(at Billboard Live TOKYO 2024)2. Stay With Me(at Billboard Live TOKYO 2024)3. ツキニウタウ(at Billboard Live TOKYO 2024)4. Woman "Wの悲劇"より(at Billboard Live TOKYO 2024)5. Squall(at Billboard Live TOKYO 2024)6. Amazing Grace(at Billboard Live TOKYO 2024)7. 夢でもし逢えたら(at Billboard Live TOKYO 2024)8. Dusk(at Billboard Live TOKYO 2024)9. 愛とか恋とか(at Billboard Live TOKYO 2024)10. 記憶(at Billboard Live TOKYO 2024)『Nocturne (at Billboard Live TOKYO 2024)』2024.8.29 Digital Releasehttps://a-sketch-inc.lnk.to/ONCE_Nocturne_live