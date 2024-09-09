ライブ・イベント情報



＜ONCE ONEMAN TOUR 2024「Wandering」＞[日程] 2024年10月4日（金）[会場] 大阪 / Music Club JANUS[開場 / 開演] 18:15 / 19:00[問] キョードーインフォメーション：0570-200-888（平日・土曜/11:00〜18:00）[日程] 2024年10月27日（日）[会場] 愛知 / SPADE BOX[開場 / 開演] 16:15 / 17:00[問]サンデーフォークプロモーション 名古屋：052-320-9100（12:00〜18:00）[チケット] 5,500円（税込）[席種]スタンディング（整理番号付）[枚数制限]お一人様各公演4枚まで[年齢制限] 未就学児童入場不可※ご入場時ドリンク代別途要※電子チケット、紙チケットの取り扱いになります。【一般発売】受付期間：8月17日(土)10:00〜URL：https://l-tike.com/ysonce