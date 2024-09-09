ONCE、2公演が延期になっていたワンマンツアーが9/7東京公演よりスタート
杉本雄治(ex.WEAVER)のソロプロジェクトONCEの全国ツアー＜ONCE ONEMAN TOUR 2024『Wandering』＞が、9月7日(土)東京/Shibuya WWW X公演よりスタートした。
本ツアーは8月31日(土) の愛知/SPADE BOX公演よりスタート予定だったが、台風10号の影響を受けて、9月1日(日) の大阪/Music club JANUS公演とともにライブが延期となり、本来ファイナルで迎えるはずの東京公演がツアー初日となった。
今回のライブは、2023年のツアーでは全ての演奏をONCE一人で行ったが、2024年は小栢伸五（MEMEMION)[Bass]、岡本啓佑[Drums]という二人のサポートミュージシャンを迎え、最新アルバム『Wandering』収録曲を中心に2023年リリースした「ONLY LIVE ONCE」収録曲やカバー楽曲を加えたセットリストにて行われた。
振替公演は、10月4日(金) に大阪、ファイナルが10月27日(日)に名古屋にて、それぞれ同会場にて行なわれる。
撮影：関口佳代（2024.9.7 WWW X）
ライブ・イベント情報
[日程] 2024年10月4日（金）
[会場] 大阪 / Music Club JANUS
[開場 / 開演] 18:15 / 19:00
[問] キョードーインフォメーション：0570-200-888（平日・土曜/11:00〜18:00）
[日程] 2024年10月27日（日）
[会場] 愛知 / SPADE BOX
[開場 / 開演] 16:15 / 17:00
[問]サンデーフォークプロモーション 名古屋：052-320-9100（12:00〜18:00）
[チケット] 5,500円（税込）
[席種]スタンディング（整理番号付）
[枚数制限]お一人様各公演4枚まで
[年齢制限] 未就学児童入場不可
※ご入場時ドリンク代別途要
※電子チケット、紙チケットの取り扱いになります。
【一般発売】
受付期間：8月17日(土)10:00〜
URL：https://l-tike.com/ysonce
リリース情報
2024.8.29 Digital Release
DL/ST：https://a-sketch-inc.lnk.to/ONCE_Wandering
＜収録曲＞
1.Overture〜Wandering〜
2.Flyby [2024.7.17 Digital Release]
3.Right Now
4.Nocturne
5.夢でもし逢えたら [2024.5.15 Digital Release]
6.いつか
7.この手 [2024.8.7 Digital Release]
M-1 作曲・編曲：ONCE
M-2〜5,7：作詞・作曲・編曲：ONCE
M6：作詞・作曲：ONCE / 編曲：Eiichi Saeki
＊ライブ会場限定CD(2枚組)＊
2024.8.31 Release（8/31 名古屋 SPADE BOXより販売）\5,500(税込)
※ツアー終了後、ONCE Official Online Shopにて販売予定
・DISC-1：8/29 配信ALと同内容（全7曲）
・DISC-2：「ONLY LIVE ONCE in Billboard」
（2024.2.11 Billboard Live TOKYO）で行われたライブ全曲
1. Nocturne（at Billboard Live TOKYO 2024）
2. Stay With Me（at Billboard Live TOKYO 2024）
3. ツキニウタウ（at Billboard Live TOKYO 2024）
4. Woman "Wの悲劇"より（at Billboard Live TOKYO 2024）
5. Squall（at Billboard Live TOKYO 2024）
6. Amazing Grace（at Billboard Live TOKYO 2024）
7. 夢でもし逢えたら（at Billboard Live TOKYO 2024）
8. Dusk（at Billboard Live TOKYO 2024）
9. 愛とか恋とか（at Billboard Live TOKYO 2024）
10. 記憶（at Billboard Live TOKYO 2024）
『Nocturne (at Billboard Live TOKYO 2024)』
2024.8.29 Digital Release
https://a-sketch-inc.lnk.to/ONCE_Nocturne_live
関連リンク
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