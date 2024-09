PIERROTの楽曲が、バンドのメジャーデビュー日である9月10日に各サブスクリプション・サービスにて配信される。今回配信開始となるのは全26作品で、レーベルをまたいだメジャー期の全オリジナル作品(シングル/アルバム)をはじめ、インディーズ時代の楽曲を再録したベストアルバム『DICTATORS CIRCUS-奇術的旋律-』や同作からの先行シングル「脳内モルヒネ」、さらにインディーズリリースのミニアルバム『CELLULOID』やシングル「Screen」「PARADOX」も含まれている。

ライブ情報



<DIR EN GREY PIERROT ANDROGYNOS -THE FINAL WAR ->ANDROGYNOS - under the Blue Moon -2024年10月11日(金) 国立代々木競技場 第一体育館[開場/開演] 16:30 / 18:00[出演] PIERROT / DIR EN GREYANDROGYNOS - under the Red Moon -2024年10月12日(土) 国立代々木競技場 第一体育館[開場/開演] 15:30 / 17:00[出演] DIR EN GREY / PIERROT[問] DISK GARAGE