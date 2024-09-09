PIERROT、全26作品サブスク解禁
PIERROTの楽曲が、バンドのメジャーデビュー日である9月10日に各サブスクリプション・サービスにて配信される。
今回配信開始となるのは全26作品で、レーベルをまたいだメジャー期の全オリジナル作品（シングル／アルバム）をはじめ、インディーズ時代の楽曲を再録したベストアルバム『DICTATORS CIRCUS-奇術的旋律-』や同作からの先行シングル「脳内モルヒネ」、さらにインディーズリリースのミニアルバム『CELLULOID』やシングル「Screen」「PARADOX」も含まれている。
PIERROTは10月11日・12日には国立代々木競技場第一体育館にて＜ANDROGYNOS -THE FINAL WAR-＞の名のもとにDIR EN GREYとのライブを行う。
配信作品リスト
『CELLULOID』
『FINALE』
『PRIVATE ENEMY』
『HEAVEN The Customized Landscape』
『ID ATTACK』
『DICTATORS CIRCUS-奇術的旋律-』
『FREEZE』
・シングル
「Screen」
「クリア・スカイ」
「MAD SKY-鋼鉄の救世主-」
「ハルカ…/カナタへ…」
「ラストレター」
「-CREATURES-」
「AGITATOR」
「神経がワレル暑い夜」
「PARADOX」
「DRAMATIC NEO ANNIVERSARY」
「COCOON」
「壊れていくこの世界で」
「PSYCHEDELIC LOVER」
「HILL-幻覚の雪-」
「薔薇色の世界/ネオグロテスク/夕闇スーサイド」
「脳内モルヒネ」
「Smiley Skeleton」
「MYCLOUD」
「HELLO」
■配信先
・サブスクリプション型（月額定額サービス ※無料含む）
Apple music、Amazon prime music、Amazon music unlimited、Amazon music FREE、Spotify、KKBOX、TOWER RECORD MUSIC、dヒッツ、OTORAKU、dミュージック、MUISC STORE、auスマートプレミアムミュージック、JCOMミュージック、LINE MUSIC、YouTube music、YouTube（無料広告）、AWA、Rakuten music、SMART USEN、DEEZER、JOOX、TIDAL、FLO、VIBE、Melon、TikTok Music
・ダウンロード型（楽曲ごと購入するサービス）
iTunes、Amazon music、music.jp、オリコンミュージックストア、mora、レコチョク、dミュージック、Music Store、ドワンゴジェイピー、animelo mix、K-pop Life、ビルボード公式、OTOTOY、mysound、JOOX、VIBE、Melon
・その他
ライブ情報
ANDROGYNOS - under the Blue Moon -
2024年10月11日(金) 国立代々木競技場 第一体育館
[開場/開演] 16:30 / 18:00
[出演] PIERROT / DIR EN GREY
ANDROGYNOS - under the Red Moon -
2024年10月12日(土) 国立代々木競技場 第一体育館
[開場/開演] 15:30 / 17:00
[出演] DIR EN GREY / PIERROT
[問] DISK GARAGE
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