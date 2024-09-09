PIERROTの楽曲が、バンドのメジャーデビュー日である9月10日に各サブスクリプション・サービスにて配信される。

今回配信開始となるのは全26作品で、レーベルをまたいだメジャー期の全オリジナル作品（シングル／アルバム）をはじめ、インディーズ時代の楽曲を再録したベストアルバム『DICTATORS CIRCUS-奇術的旋律-』や同作からの先行シングル「脳内モルヒネ」、さらにインディーズリリースのミニアルバム『CELLULOID』やシングル「Screen」「PARADOX」も含まれている。

コンセプチュアルな詞の世界観と繊細に構築された音像の融合はまさしくPIERROTの醍醐味であり、進化と変化を重ねながらも自身のアイデンティティを貫き続けた楽曲群はいまも独創的な魅力を放つ。

PIERROTは10月11日・12日には国立代々木競技場第一体育館にて＜ANDROGYNOS -THE FINAL WAR-＞の名のもとにDIR EN GREYとのライブを行う。



配信作品リスト

・アルバム
『CELLULOID』
『FINALE』
『PRIVATE ENEMY』
『HEAVEN　The Customized Landscape』
『ID ATTACK』
『DICTATORS CIRCUS-奇術的旋律-』
『FREEZE』

・シングル
「Screen」
「クリア・スカイ」
「MAD SKY-鋼鉄の救世主-」
「ハルカ…/カナタへ…」
「ラストレター」
「-CREATURES-」
「AGITATOR」
「神経がワレル暑い夜」
「PARADOX」
「DRAMATIC NEO ANNIVERSARY」
「COCOON」
「壊れていくこの世界で」
「PSYCHEDELIC LOVER」
「HILL-幻覚の雪-」
「薔薇色の世界/ネオグロテスク/夕闇スーサイド」
「脳内モルヒネ」
「Smiley Skeleton」
「MYCLOUD」
「HELLO」

■配信先
・サブスクリプション型（月額定額サービス ※無料含む）
Apple music、Amazon prime music、Amazon music unlimited、Amazon music FREE、Spotify、KKBOX、TOWER RECORD MUSIC、dヒッツ、OTORAKU、dミュージック、MUISC STORE、auスマートプレミアムミュージック、JCOMミュージック、LINE MUSIC、YouTube music、YouTube（無料広告）、AWA、Rakuten music、SMART USEN、DEEZER、JOOX、TIDAL、FLO、VIBE、Melon、TikTok Music
・ダウンロード型（楽曲ごと購入するサービス）
iTunes、Amazon music、music.jp、オリコンミュージックストア、mora、レコチョク、dミュージック、Music Store、ドワンゴジェイピー、animelo mix、K-pop Life、ビルボード公式、OTOTOY、mysound、JOOX、VIBE、Melon
・その他

ライブ情報

＜DIR EN GREY PIERROT ANDROGYNOS -THE FINAL WAR -＞

ANDROGYNOS - under the Blue Moon -
2024年10月11日(金) 国立代々木競技場 第一体育館
[開場/開演] 16:30 / 18:00
[出演] PIERROT / DIR EN GREY

ANDROGYNOS - under the Red Moon -
2024年10月12日(土) 国立代々木競技場 第一体育館
[開場/開演] 15:30 / 17:00
[出演] DIR EN GREY / PIERROT

[問] DISK GARAGE