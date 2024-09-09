ano、TVアニメ『らんま1/2』オープニングテーマ「許婚っきゅん」をCDリリース決定
anoが10月9日、新曲「許婚っきゅん」をCDリリースする。同楽曲は10月クール日本テレビ系にて放送のTVアニメ『らんま1/2』のオープニングテーマに起用されることが決定している。
◆ano 画像
「許婚っきゅん」の作詞を手掛けたのはあのと真部脩一、作曲は元相対性理論の真部脩一、編曲はanoの数々の楽曲を手がけるTAKU INOUEが担当した。anoの代表曲「ちゅ、多様性。」の布陣で制作されたかたちだ。
■CDシングル「許婚っきゅん」
CD予約リンク：https://TF.lnk.to/iinazukkyun_CD
【初回生産限定盤】
TFCC-89786~89787 4,400円(税込)
【期間生産限定盤】
TFCC-89788 2,200円(税込)
▼CD収録内容
1. 許婚っきゅん
2. 許婚っきゅん [Anime Edit]
3. 許婚っきゅん [Instrumental]
▼Blu-ray収録内容 ※初回生産盤
＜ano 1st Album Release TOUR「猫吐極楽つあー 〜何＆卒よろしゅう〜」＞
2024年2月22日 Zepp Haneda (Tokyo)
01. 猫吐極楽音頭
02. デリート
03. ンーィテンブセ
04. Peek a boo
05. アパシー
06. Tell Me Why
07. スマイルあげない
08. イート・スリープ・エスケープ
09. SWEETSIDE SUICIDE
10. AIDA
11. 絶対小悪魔コーデ
12. コミュ賞センセーション
13. 涙くん、今日もおはようっ
14. 普変
15. ちゅ、多様性。
16. F Wonderful World
17. 鯨の骨
encore
18. YOU&愛Heaven
●＜ano 1st Album Release TOUR 「猫吐極楽つあー 〜何＆卒よろしゅう〜」＞ドキュメント
●予約・購入特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：ラバーバンド
・HMV/HMV&BOOKS online ※一部店舗を除く：ポストカード
・TOWER RECORDS/TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く：ステッカー
・全国アニメイト(通販含む)：ましかくブロマイド
・TOY’S STORE：レーディングカード
・応援店：B2告知ポスター
https://www.toysfactory.co.jp/uploads/ab4982c7d57cf29efb2f37c2f0e94b_1009ano_poster_shop.pdf
※特典の絵柄は後日発表
※イベント・ライブ会場等でのご購入分には上記特典が付きません
※一部対象外の店舗もございます
■＜ano TOUR 2024 追加公演「絶対聖域」＞
日時：11月5日(火) 18:30
会場：Zepp Osaka Bayside
▼チケット
スタンディング - 6,500円
2F指定席 - 6,500円
【東京】
日時：11月9日(土) 18:30
会場：豊洲PIT
▼チケット
スタンディング - 6,500円
※ドリンク代別 ※未就学児童入場不可
●プレリザーブ先行
申込受付期間：9/11(水)18:00〜9/22(日)23:59
https://w.pia.jp/t/ano-tour2024-ap/
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