「ツタロックDIG LIVE Vol.16」第二弾でpachae、yutori、レトロリロン
2024年11月9日（土）、Spotify O-EASTにて開催される「ツタロックDIG LIVE Vol.16」の出演者第二弾が発表された。
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第2弾アーティストとして発表されたのは、pachae、yutori、レトロリロンの3組。追加発表も後日行われる予定。
なお、イープラスによる第二次先着先行が同時に開始されている。
＜ライブ情報＞
ツタロックDIG LIVE Vol.16
2024年11月9日（土）Spotify O-EAST
料金：4900円（全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込）
主催・企画 ：CCCミュージックラボ（株）
制作 ライブマスターズ株式会社
協力 Rolling Stone Japan
公式HP https://cccmusiclab.com/tsutarockdig16
二次先着先行【9月9日(月)18:00〜9月16日(月祝)23:59】
https://eplus.jp/tsutarock/
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第2弾アーティストとして発表されたのは、pachae、yutori、レトロリロンの3組。追加発表も後日行われる予定。
なお、イープラスによる第二次先着先行が同時に開始されている。
＜ライブ情報＞
ツタロックDIG LIVE Vol.16
2024年11月9日（土）Spotify O-EAST
料金：4900円（全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込）
主催・企画 ：CCCミュージックラボ（株）
制作 ライブマスターズ株式会社
協力 Rolling Stone Japan
公式HP https://cccmusiclab.com/tsutarockdig16
二次先着先行【9月9日(月)18:00〜9月16日(月祝)23:59】
https://eplus.jp/tsutarock/