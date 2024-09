ジェジュンがプロデュース！新人ガールズグループSAY MY NAME、5人目のメンバーソハを公開

ジェジュンがプロデュースした新人ガールズグループSAY MY NAMEの5人目のメンバーが公開された。iNKODEエンターテインメントは本日(9日)、新人ガールズグループSAY MY NAMEの5人目のメンバーであるソハのトレーラー映像を公開した。映像は、まるでアニメのワンシーンを連想させる幻想的な雰囲気だ。ソハの人形のようなビジュアルと爽やかな魅力が神秘的な雰囲気を醸し出すトレーラー映像の最後には、どこかに向かって力強く走っていく彼女の姿が収められ、強烈な印象を与えた。

SAY MY NAMEは、メンバーが1人公開されるたびに、多くの話題を呼んでいる。ソハを含め5人のメンバーが公開された中、これまで公開されたトレーラーの純粋でラブリーな雰囲気と、彼女たちが披露するコンセプトに対する関心が高まっている。SAY MY NAMEは、ジェジュンがiNKODEエンターテインメントのCSO(最高戦略責任者)として制作、初めて披露する新人ガールズグループであるだけに、どのような音楽でK-POPに新鮮な魅力を披露するのか、期待されている。iNKODEエンターテインメント初の新人ガールズグループSAY MY NAMEは、10月に正式デビューする予定だ。