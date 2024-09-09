¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¤¬ÆüËÜ¤ËÅþÃå¡ª ÂÔ¤Á¤¤ì¤º¤Ë¶õ¹Á¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡©
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿―¡¢¥È¥êー¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¡Ê27¡Ë¤¬ÆüËÜ¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£9Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¡¢2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤È2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹198¥»¥ó¥Á¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÇË²õÎÏÈ´·²¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¡¢¶¯Îõ¤Ê¥µー¥Ö¤Ï¾è¤ê½Ð¤¹¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤È¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¤Ç¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤è¤ê2Ç¯·ÀÌó¤ÇÆüËÜ¤ÎSTINGS°¦ÃÎ¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¤¬ÆüËÜ¤ËÅþÃå¡£STINGS°¦ÃÎ¤Î¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ëÆ»°æ½ßÊ¿¡¢ÅÔÃÛ¿Î¡¢´äËÜÂç¸ã¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤º¤Ë¶õ¹Á¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø¼°X¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¤¬STINGS°¦ÃÎ¤Ë¤É¤¦ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢10·î³«Ëë¤ÎSV¥êー¥°¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£