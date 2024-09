ライフスタイルに合わせた美と健康の共鳴！リゾナス「LUCELL」

リゾナスは、科学的根拠に基づくの成分を使用し、最高水準の品質管理のもとで製造されたサプリメントブランド「LUCELL」を2024年9月9日に発売しました。

リゾナスは、科学的根拠に基づくの成分を使用し、最高水準の品質管理のもとで製造されたサプリメントブランド「LUCELL」を2024年9月9日に発売。

本製品は、情報が過剰に溢れては消費される現代社会で、安全かつ効果的にサポートすることを目的としています。

■美容医療機関と二人三脚の共同開発

私たちのストアはリゾナスグループの医療機関であるリゾナスフェイスクリニック東京の監修を受けながら共同開発を行っています。

多くの方の美容に向き合ってきた医師たちだからこそ、商品の企画段階から連携をすることで、より科学的に、よりお客様目線で、本当に価値があると思える商品に研ぎ澄ますことができています。

■最高水準の安全性と品質管理

「LUCELL」は、国内のGMP(Good Manufacturing Practice)認定工場で、最高水準の品質管理のもとで製造されています。

製品の安全性を最優先に考え、原材料の受け入れから製品の出荷に至るまで、各工程で徹底した品質管理を行っています。

また、第三者機関による厳密な検査を実施することで、品質のチェックも行っています。

「LUCELL」は、必要な量の栄養のみを配合し、無駄なものをそぎ落として処方しています。

また、形状にもこだわり、女性の方でも飲みやすいカプセルサイズでストレスなく継続して飲んでいただける設計を徹底しています。

【LUCELL ビタミンCの特徴 】

ビタミンCは一度に摂り過ぎても必要量以上は体外に排出されてしまうものです。

そのため、こまめに少しずつビタミンCを摂り続け、持続して体内にキープしている状態が理想的。

LUCELL ビタミンCは1粒に約400mgのビタミンCを配合。

1日に数回飲む仕様になっています。

また、PTPシートで衛生的かつ手軽に持ち運び可能なため、1日を通してお出かけ先でも簡単に飲めます。

使用するビタミンCの純度99%以上にもこだわり、体感いただきやすいよう耐酸性カプセルを使用しています。

【LUCELL 亜鉛 ビタミンD3 マグネシウムの特徴】

亜鉛、ビタミンD3、マグネシウムは現代社会に生きる私たちが不足しがちな栄養素であり、「美」と「健康」を整えるためには必ず摂っておきたい栄養素です。

一方で、適切な摂取量を定められている成分でもあるため、日常の食事などではコントロールが難しい面も。

そこでLUCELLは1粒で正しい量を取れる設計にしました。

女性もスムーズに飲み込めるようにカプセルサイズにもこだわった大きさになっているため美容目的の女性も継続して飲んでいただきやすいように造られています。

■環境への配慮

「LUCELL」のパッケージは、森林の生物多様性を守り、地域社会や先住民族、労働者の権利を守りながら適切に生産された製品を消費者に届けるためのFSC認証を取得しています。

■販売情報

「LUCELL」は、同社の公式オンラインストア、および、リゾナスフェイスクリニック東京にて、2024年9月9日より販売開始予定です。

詳しい商品情報や成分リスト、品質に関する詳細は、同社の公式オンラインストアにて確認できます。

<販売価格>

・LUCELL ビタミンC:6,980円(税込)

・LUCELL 亜鉛鉛 ビタミンD3 マグネシウム:6,580円(税込)

■キャンペーン情報

販売開始の9月9日(月)〜10月31日(木)までLUCELL2アイテムが1,000円OFFで購入できます。

