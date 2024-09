耐水性などに優れた！aniary「C-Film Leather」

「aniary(アニアリ)」は、aniaryの「Film Leather」の最新作「C-Film Leather(シー-フィルム レザー)」シリーズを2024年9月6日より販売中です。

aniary「C-Film Leather」

「aniary(アニアリ)」は、aniaryの「Film Leather」の最新作「C-Film Leather(シー-フィルム レザー)」シリーズを2024年9月6日より販売中。

●剥離性、耐水性、耐熱性、耐擦傷性に優れた「フィルムレザー」シリーズの最新作「C-Film Leather」

●よりソフトな下地の革を使用しているため、強さに加えしなやかさがある

●迷彩は迷彩でも上品な迷彩パターンをデザイン

【最新作「C-Film Leather(シー-フィルム レザー)」シリーズ】

東京発。

Made in Japanのバッグブランドaniaryが開発した「Film Leather」シリーズ。

その最新作となるのが、上品な迷彩パターンで仕上げた「C-Film Leather(シー-フィルム レザー)」シリーズです。

この独特のレザーシリーズは、革の表情の常識を一新する秘密を備えています。

革に対して迷彩柄を生み出すのに、特殊なフィルムを熱で圧着しているのです。

そして、このフィルムには機能的な良さもあります。

剥離性、耐水性、耐熱性、耐擦傷性に優れたフィルムを革に0.15mm以下という厚さで貼り付けているゆえ、傷に強く、水に強く、熱に強い!ご存知のように、革は1枚1枚カタチが違います。

そこに特殊圧着を行うわけですから、手間ひまはかかります。

極薄のフィルムが革にぴったりと貼り付くことで、革本来のしなやかさと強さは残りつつ、迷彩パターンというユニークな表情が生まれ、かつ上記の機能まで備わっているのです。

クラシカルになりがちな革製品ですが、時代に呼応して進化した「C-Film Leather」。

最新技術を導入した新感覚の革バッグは、コーディネートする愉しみも味わえるはずです。

【アイテム一覧】

Tote、Shoulder、Body Bag、Clutchの全4アイテム。

Black/Navy/Blue/Khaki/Silver/Bronzeの6色展開。

●Tote No.35-02000 29,700円(税込)

URL: https://www.aniary.com/store/g/g35-02000/

●Shoulder No.35-03000 29,700円(税込)

URL: https://www.aniary.com/store/g/g35-03000/

●Body Bag No.35-07000 30,800円(税込)

URL: https://www.aniary.com/store/g/g35-07000/

●Clutch No.35-08000 31,900円(税込)

URL: https://www.aniary.com/store/g/g35-08000/

発売日:2024年9月6日

【C-Film Leather(牛革/日本製)】

本革の銀面をヌバック状態にして、特殊な加工を施すフィルム レザー・シリーズの第4弾として「シー-フィルム レザー」がラインアップしました。

新技術を使ったこの加工は、フィルム加工を施した離型紙を一度貼り付けるのがポイントとなるのですが、今回はこの離型紙に、“上品な迷彩”が残るようアレンジしました。

そのため、このフィルム レザー・シリーズの特徴である剥離性、耐水性、耐熱性、耐擦傷性に加え、さりげなくさりげある感じでカモフラージュパターンの表情が出ています。

また、この「シー-フィルム レザー」には、よりソフトな革の下地を採用。

ただでさえしなやかで強いフィルム レザー・シリーズですが、さらなるしなやかさを誇ります。

販売店舗 : aniary AOYAMA

(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-46-12 1F)

aniary TENJIN

(〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉2-5-30 天神ソリット 1F)

