ソニーストア 名古屋では、新しい恐竜展「恐竜ミュージアム2024 ―恐竜時代の海と陸の支配者たち―」を2024年10月12日(土)から10月27日(日)まで無料開催!

東海初上陸となる全長11mのモササウルス全身骨格を目玉に、白亜紀後期の「海」と「陸」の世界を貴重な骨格標本13点およびCG映像、3DCGモデルなどが紹介されます。

会期:2024年10月12日(土)〜 10月27日(日)11:00〜19:00 計16日間

※初日10月12日(土)のみ11:30オープン

会場 :ソニーストア 名古屋 ※店舗面積240坪中、約160坪を使用して展覧

住所 :愛知県名古屋市中区錦3-24-17 BINO栄3階 交通:東山線・名城線「栄駅」直結

展示内容 :◎骨格標本展示:東海初!モササウルス全身骨格標本など海・陸の生物 13点展示

映像展示 :白亜紀体験シアター(CG映像約3分間上映)、3DCGモデル2体展示

恐竜くんトークショー :2024年10月12日(土)開催/先着100名さま/無料(事前申込制)

ワークショップ3種:会期中の土日祝日に開催/無料(事前申込制)

入場料金 :無料

お問合わせ:一般からのお問合せ/ソニーストア 名古屋TEL:050-3754-9620

主催 :ソニーストア 名古屋

企画・監修:恐竜くん(田中 真士氏)

「恐竜ミュージアム2024 ―恐竜時代の海と陸の支配者たち―」は東海初上陸となる全長11mのモササウルス全身骨格を目玉に、白亜紀後期の「海」と「陸」の世界を貴重な骨格標本13点およびCG映像、3DCGモデルなどで紹介する新しい恐竜展です。

ストア内に白亜紀の恐竜がやってくる!海の王者・モササウルスと陸の王者・ティラノサウルスの共演

恐竜世界ナビゲーターとして幅広く活躍する恐竜くんが企画・監修を手がけ、ソニーのクリエイティビティ&テクノロジーを活用した新しい恐竜展として昨年初開催し、大人気を誇った「恐竜ミュージアム」がパワーアップして登場!

今回、恐竜たちが闊歩する「陸」に加えて、新たに「海」の世界を楽しめます。

白亜紀後期に海の王者として君臨した肉食の巨大海生爬虫類・モササウルスの全長11m×高さ4mにも及ぶ躍動感あふれる全身骨格が東海エリアに初上陸!

モササウルスの獲物であった海鳥ヘスペロルニスや、モササウルス類に噛まれた歯形の残るアンモナイトも展示し、会期中はソニーストア 名古屋の一角が白亜紀の「海」へと変貌します。

そして、陸の王者・ティラノサウルスの頭骨など貴重な骨格標本合計13点が展示されます。

さらに「恐竜ミュージアム」では、骨格標本を展示するだけではなく、生き物として科学的視点でとらえ、恐竜たちの驚きと発見に満ちた世界を、精緻に再現したCG映像や3DCGモデルとともに紹介。

白亜紀の生態系における「海」と「陸」の王者たちの共演を楽しめます。

恐竜世界ナビゲーター・恐竜くん(田中 真士氏)プロフィール

幼い頃から恐竜を追い続け、高校生でカナダへ単身留学。

恐竜研究の本場 アルバータ大学で古生物学を学ぶ。

卒業後は主に北米の研究機関と活発に交流しながら、全国各地で様々な恐竜展や教室、イベントの開催、メディア出演など幅広く活動。

主な実績・著書「知識ゼロからの恐竜入門」(幻冬舎)、恐竜展「DinoScience 恐竜科学博」

「恐竜ミュージアム2024 ―恐竜時代の海と陸の支配者たち―」 3つの見どころ

全長11m×高さ4m!絶大な人気を誇るモササウルスの全身骨格“ウォーカー”が東海初上陸

「恐竜ミュージアム2024」の目玉は、白亜紀後期に海の王者として君臨した肉食の巨大海生爬虫類・モササウルス。

陸ではティラノサウルスが強さを誇っていた時代、海の生態系の頂点でした。

今回、横浜・六本木に次いで名古屋で初公開される全身骨格は “Walker(ウォーカー)”の愛称で呼ばれています。

全長11m×高さ4mにも及び、元の化石の保存状態が非常に良く、全身の大部分がつながった状態で発見されたもの。

企画・監修を行う恐竜くんによると「恐らくモササウルス属の新種と考えられる」とのことです。

一般に大食漢として知られるモササウルス類ですが、ウォーカーの体内からも2体のサメ、大型の魚、若い首長竜と小型のモササウルス類の消化途中の残骸が確認されました。

同種同士での争いや共食いの習性が強かったと推測され、ウォーカーも左上顎に、同類に噛まれた痕と思しきケガの痕がみられます。

恐竜くんが企画・監修!稀少な骨格標本13点で白亜紀後期の「海」と「陸」を科学的な視点で展覧

第2回目となる今回も、恐竜世界ナビゲーターとして幅広く活躍する恐竜くんが企画・監修を手がけます。

近年、トリケラトプス、ティラノサウルスと同じく上位にランクされる人気を誇るモササウルスの躍動感あふれる全身骨格をメインに、白亜紀後期(約8,000万年前)の「海」の世界を楽しめます。

モササウルスの主要な獲物であった海鳥ヘスペロルニスや、同時代の別のモササウルス類・グナトモーティスや、歯形の残るアンモナイトを展示するなど、会期中はソニーストア 名古屋の一角が白亜紀の「海」へと変貌します。そして、恐竜たちが闊歩する「陸」の方では、巨大なティラノサウルスの頭骨をはじめ、鎧竜アンキロサウルスや石頭恐竜パキケファロサウルスなど人気恐竜の頭骨がズラリ集合。

貴重な標本合計13点を展示します。白亜紀の生態系における「海」と「陸」の王者たちの共演を楽しめます。

迫力のフルCG映像&裸眼で見られる3DCGモデルで魅せる、これまでにない新しい恐竜体験!

翼竜とともに空を舞い、数千を超える恐竜の群れに飛び込み、恐竜たちが死闘を繰り広げる太古の森へ。

「白亜紀体験シアター」では、恐竜くん徹底監修のもと、恐竜の体の構造から質感、動き方、当時の植生にいたるまで精緻に再現したフルCG映像(約3分間上映)を、超高精細なソニーの4Kブラビアで体験。

また、目の前に実物があるかのように、立体映像を裸眼で見られるソニーの「空間再現ディスプレイ」にて、ティラノサウルスおよびトリケラトプスの3DCGモデル2体を展示。

最新のリアルな映像体験により、恐竜の肌の質感や体のつくりまで楽しく学べます。

記念イベント:恐竜くんトークショー&3つのワークショップ

イベント初日となる2024年10月12日(土)に、恐竜くんによるトークショー「恐竜の不思議教えます!」を無料開催。

膨大な科学知識や研究成果に基づいた恐竜の”今”を、クイズを交えながらわかりやすく解説します。

また、会期中の土日祝日には、“恐竜から学ぶ、未来につながるチカラ”をテーマにしたDinoCampワークショップを用意。

すべて無料で参加可能です。

稀少な恐竜の実物化石を持ち帰り出来ます。

参加申込はソニーストア公式HPより順次。

※トークショー、ワークショップのご予約はソニーストア 名古屋LINE公式アカウントの友だち追加が必要です。

恐竜くんトークショー「恐竜の不思議教えます!」

登壇: 恐竜くん(田中 真士氏)

日時:2024年10月12日(土)9:30〜10:45

定員:先着100名さま限定(定員に達し次第、締切)

参加方法:無料/2024年9月24日(火)

13時より公式HPにて事前申込開始恐竜世界ナビゲーターとして幅広く活躍し、「恐竜ミュージアム2024」の企画・監修を手がける恐竜くんによるトークショーを開催。

恐竜の基本から最新の研究・発掘まで、得意の恐竜イラストを駆使して、クイズを交えながらわかりやすく解説します。

昨年もすぐに満員となった、親子で楽しく学ぶことのできる大人気イベントです。

ワークショップ ЮこΔ砲劼箸弔世韻遼槓の恐竜化石キーホルダーをつくろう

講師: 彫刻家 西村 卓氏(1990年生まれ、岐阜県出身)

日程:2024年10月12日(土)・13日(日)・14日(月・祝)

所要時間:30分/回

定員: 各回6名さま/対象:4歳以上〜大人

参加方法:無料/9月24日(火)13時より公式HPにて事前申込開始

恐竜の実物化石を閉じ込めた透明樹脂のパーツの中から、自分にピッタリのひとつを選び、紙やすりを使って磨き上げ、世界にひとつだけの恐竜化石キーホルダーを作れます。

※BHI(ブラックヒルズ地質学研究所)保証書付き

※化石は本物のため、形や大きさがすべて異なります。

ワークショップ◆地層を重ねて楽しめる恐竜化石ダイナソーボトルをつくろう!

日程:2024年10月19日(土)・20日(日)・26日(土)・27日(日)

定員:各回6名さま/対象:4歳以上〜大人

参加方法:無料/10月15日(火)

13時より公式HPにて事前申込開始

自由な発想で地層を重ね、恐竜の実物化石を入れた自分だけのガラスボトルをつくります。

6,600万年前の地球上に本当に生きていた恐竜。

その痕跡となる本物の恐竜化石を持ち帰りご自宅にディスプレイして壮大な時の流れを楽しめます。

※BHI(ブラックヒルズ地質学研究所)保証書付き

ワークショップ:ソニーのカメラを使って恐竜ミュージアム2024のCMをつくろう!

日程:2024年 10月19日(土)・20日(日)・26日(土)・27日(日)

所要時間:2時間/回

定員:各回4名さま/対象:10歳以上〜大人

参加方法:無料/10月15日(火)

13時より公式HPにて事前申込開始

ソニーストア店内の様子やモササウルスなどの骨格標本をソニーのカメラを使って撮影。撮影した素材を編集し、チームで協力しながら動画を作成します。

出来上がった動画はデータでお持ち帰り可能です。

白亜紀後期の「海」と「陸」の世界を貴重な骨格標本13点およびCG映像、3DCGモデルなどで紹介される新しい恐竜展「恐竜ミュージアム2024 ―恐竜時代の海と陸の支配者たち―」は2024年10月12日(土)から10月27日(日)までソニーストア 名古屋で無料開催です。

