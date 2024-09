SAMACは、第12回 CITAM研修を2024年10月23日〜25日(3日間)にプレミアホテル-CABIN PRESIDENT-大阪で開催します。

SAMAC「第12回 CITAM研修」

■開催日 2024年10月23日〜25日(3日間)

■研修時間 1日目 9:30 から 18:00

2日目 9:30 から 18:00

3日目 9:30 から 18:00

*試験は最終研修日の当日、会場で受験いただきますので、ノートPCをご持参ください

(詳細につきましては、後日配布の【試験説明資料】で確認してください)

■開催場所

会場 プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-大阪

大阪府大阪市北区南森町1-3-19 プレミアホールA

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cabin-premierhotel-osaka/access/

(最寄り駅の案内)

大阪メトロ谷町線 南森町駅 2番出口 徒歩0分

大阪メトロ堺筋線 南森町駅 2番出口 徒歩0分

JR東西線 大阪天満宮駅 4番出口 徒歩1分

JR大阪環状線 天満駅 改札口 徒歩10分

京阪中之島線 なにわ橋駅 3番出口 徒歩8分

京阪本線(出町柳-淀屋橋) 北浜(大阪府)駅 26番出口 徒歩9分

■再試験について(よくお読みください)

・再試験を受験できるのは初回受講時より3年以内となります。

・再試験については、11,000円(消費税込み)が必要となります。

・尚、初回受講者対象の特例としまして、次回以降開催される公認ITAMコンサルタント研修において、再聴講を1回のみ無料で受けることができます。

但し再試験につきましては上記の通り受験費用がかかります。

■申込方法

受講を希望される方は、下記より申込みできます。

https://www.samac.or.jp/ssl/home/seminar_entry/landing.php?sid=97

■申込締切

2024年10月9日(水)

※ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。

※本研修の実施は最少催行人数が決められています。

万が一人数に達しない場合は次回に繰越しか受講料を返金。

※また、新型コロナウイルスなどにより、最低催行人数に達していても開催を延期の場合有。

■その他注意

体調がすぐれない方は、研修に参加いただくことはできません。

上記により受講されなかった方は、受講料の返金もしくは次回以降の研修へ振替。

