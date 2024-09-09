µÜºê¸¬²ð»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤ÈÀÐÇËÌÐ»á¤Îà°ø±ïá¡Ö¥«¥Á¥ó¤ÈÍè¤Æ¤ëÂÀÂ¢¤µ¤ó¤Î´é¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤¬£¹Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¿ÉË·¼£Ïº¥º¡¼¥à¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤«¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤È¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¤È¤Îà°ø±ïá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£²Æü¹ð¼¨¡¢£²£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤òÆÃ½¸¤·¡¢µÜºê»á¤¬¸õÊä¼Ô¤ÎÀ£É¾¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼´´»öÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊºÇ½é¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç¡Ë»ä¤¬¼ÁÌä¤·¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤Î·ÐÎò¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡£¡Ø¥¢¥Ê¥¿¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ËÎÏÆþ¤ì¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÅúÊÛ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸«¤º¤Ë¤Ç¤¹¤è¡×¤È²ó¸Ü¡£·çÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸í²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£Éô²¼¤ÎÊý¡¹¤¬°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¥¥Ä¥¤¤Ê¡¢¤È¡£ÁêÅö¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÂ¾¿Í¤Ë¤â¸·¤·¤¤Êý¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¿ÉË·»á¤¬¡ÖÂÀÂ¢¤µ¤ó¡¢¤à¤Ã¤Á¤ã·ù¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¶¯°ú¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÃ¦Àþ¤µ¤»¤ë¤ÈµÜºê»á¤Ï¡ÖÂÀÂ¢¤µ¤ó¤ÏÌÐÌÚ¤µ¤ó¤ÈÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â¿Ê¬¡¢¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤¤Ä¤¯Åö¤¿¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¤¤Ä¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ë½ê¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ú¸À¡£¿ùÂ¼»á¤¬ËÉ±Ò´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Ô¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤íÀÐÇË»á¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤ÆÀÎ¶µ¤¨¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤È·ù¤ß¤Ã¤Ý¤¯ÊÖÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥«¥Á¥ó¤ÈÍè¤Æ¤ëÂÀÂ¢¤µ¤ó¤Î´é¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¿ÉË·»á¤ÏÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤¢¤ë¤è¤Í¡Á¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£