7Ç¯¤Ö¤ê³èÆ°ºÆ³«¤Î¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ÅÅ·â²ÃÆþ¡ªÀä»¿¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈà½÷¤ÎÀ¼¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£½÷À¤Î¿·¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´üÂÔ¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ó¥¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Ï2017Ç¯7·î¤Ë41ºÐ¤À¤Ã¤¿¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ù¥Ë¥ó¥È¥ó¤¬¼«»¦¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤ò¼º¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤ÏÆ±Ç¯¤ËÄÉÅé¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿·¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖDead Sara¡×¤Î¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°(38)¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Ë¤Ï¥³¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÉÛ¿Ø¤Ç¡¢¿·¶Ê¡ÖThe Emptiness Machine¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥Á¥§¥¹¥¿¡¼ºßÀÒÃæ¤Î²áµî¤ÎÂåÉ½¶Ê¤â±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈà½÷¤ÎÀ¼¤¬¹¥¤¡×¡ÖÈà½÷¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÈà½÷¤ÎÀ¼¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¿·¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î¥¨¥ß¥ê¡¼¤È¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÆ°¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ó¥¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Ï11·î15Æü¤ËÂÔË¾¤Î¿·ºî¡ÖFROM ZERO¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥°¤Ê¤É¤ò½ä¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£