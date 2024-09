ATEEZ『2024ワールドツアー』をリアルに描く10thミニアルバムリリースを発表

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■タイトルは『GOLDEN HOUR : Part.1 ‘WORK TO LIVE VER.’』。フォトブック、フォトカード、ポラロイド、リリックブックなどを含む充実の内容に

ATEEZが、自身の公式SNSを通じて10thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.1 ‘WORK TO LIVE VER.’』をリリースすることを発表した。

公開されたイメージによると、今作にはフォトブック、フォトカード、ポラロイド、リリックブックなどが含まれ、2024ワールドツアーのライブ写真が盛り込まれた『‘TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER’ CONCERT PHOTOBOOK』を通じて特別感を味わえる内容になっている。

収録曲は既存の10thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.1』に収録された6曲だけでなく、有名アーティストたちとコラボを果たしたタイトル曲「WORK」のリミックスバージョンも含まれる。さらに、2024ワールドツアー『TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER』当時のライブの様子をリアルに盛り込んだ曲をはじめ、計21曲のトラックで構成される。

5月にリリースされた10thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.1』は米・Billboardが発表した「The 20 Best K-Pop Albums of 2024(So Far)」に選定され、Billboardはタイトル曲「WORK」に対し、「最も注目すべきシングルのひとつ」と評価した。また、「WORK」は米・音楽専門メディアであるConsequenceが発表した「2024年ベストソング100」にも選定された。

10thミニアルバムを通じて世界的に愛されているATEEZは、米国大衆文化専門誌『Variety』が発表した「2024 Young Hollywood Impact Report」において、大きな成長を成し遂げる準備が整った「Up Next」アーティストとしてK-POPボーイズグループの中で唯一名前を連ねている。

10thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.1 ‘WORK TO LIVE VER.’』は韓国にてオンライン予約販売が開始し、9月10日からオフラインでも購入することができる。日本でも公式輸入盤が発売される予定。

また、ATEEZは10月2日に日本で4枚目となるシングル「Birthday」をリリースする。

メイン写真:(c)KQ Entertainment

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

SINGLE 「Birthday」

発売日未定

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.1 ‘WORK TO LIVE VER.’』

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/