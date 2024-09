百名店「廚くろぎ」のかき氷が予約可能に！ テイクアウトも（東京・大門）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・大門にオープンしたかき氷専門店です!

くろぎ甘味研究所(東京・大門)

外観 写真:お店より

2024年9月1日、都営地下鉄大門駅A6出口から徒歩約3分のところに、かき氷の専門店「くろぎ甘味研究所」がオープンしました。目と鼻の先にある本店の日本料理「くろぎ」は、食べログ 日本料理 TOKYO 百名店選出、「The Tabelog Award」を7回受賞する日本料理の名店です。

黒木純氏 写真:お店より

オーナーであり店主の黒木純氏は、宮崎の割烹小料理店「此のみち」の長男として生を受けます。日本最高峰の割烹「京味」で研鑽を積み、2007年に独立。店主の故・西健一郎氏から受け継いだおもてなしの心、食材との対話から生まれる献立を大切にしながら、日々料理と向き合う実力派の料理人です。

内観 写真:お店より

本店でデザートとして提供しているかき氷が評判を呼び、2014年に本郷の東京大学構内に「廚 菓子 くろぎ」をオープン(現在は閉店)。現在上野にあるかき氷専門店「廚 くろぎ」は「食べログ 和菓子・甘味処 TOKYO 百名店」選出の大人気店に。今回の新店では、上野店で人気の高い定番メニューと季節のメニューに加え、動物性原料不使用の“ヴィーガンかき氷”を新たにラインアップ。

さらに、待ち時間解消のため、イートイン席の予約もできるようになりました。テイクアウト(予約不要)も対応しているので、周辺散策のおともにも利用しやすくなっています。

「抹茶」 写真:お店より

かき氷のメニューは全4種類。ヴィーガン対応の「抹茶」(イートイン3,200円、テイクアウト2,400円)は、高品質な京都産宇治抹茶を使用した抹茶蜜と、甘さすっきりなヴィーガン練乳ソースを染み込ませた一品。トップには抹茶豆乳クリームと白玉をトッピングしました。別添の濃茶ソースをかけて召し上がれ。

「黒胡麻」 写真:お店より

真っ黒なビジュアルがインパクトある「黒胡麻」(イートイン3,200円、テイクアウト2,400円)もヴィーガン対応メニューです。厳選した良質な黒胡麻をペースト状にしたこだわりの練り胡麻で作る、黒胡麻みるくが絶品。濃厚な黒胡麻の風味と、甜菜糖を丁寧に炊き上げたみたらし蜜のハーモニーが楽しめます。

「黒蜜きなこ」 写真:お店より

「黒蜜きなこ」(イートイン2,900円、テイクアウト2,100円)は、「廚 くろぎ」開店当初からの定番メニュー。黒蜜クリームに深く煎ったきな粉の風味と塩気をきかせた胡桃が相性抜群。別添の黒蜜をかけると、よりコクのある甘みが口内に広がります。

「すだチーズ」 写真:お店より

徳島県産のすだち果汁を使った爽やかな甘さの蜜に、香り高いすだち寒天と深い味わいのチーズクリームを添えた「すだチーズ」(イートイン3,200円、テイクアウト2,400円)。柑橘のスッキリした香りとチーズの濃厚さが合わさり、チーズケーキのような味わいが生まれます。

イートインはドリンク付き。水出しコーヒーか抹茶から選べます。

「黒蜜きなこ」(テイクアウト) 写真:お店より

かき氷のメニューはすべてテイクアウト可。食べ歩きしやすいサイズもうれしいポイントです。予約不要でいつでも利用できるので、芝公園や増上寺の門前散策の際にいかがでしょう。

内観 写真:お店より

盆栽をはじめ、和を基調としたディスプレイが目を引く洗練された店内。8席のカウンターからは、かき氷ができていく様子を眺めることができます。「くろぎ」が発信する日本の甘味文化を体験しに訪れてみませんか? 予約はTableCheckから。

食べログレビュアーのコメント

出典:yoshimurakeiさん

『今回は気になっていた

「黒ごまかき氷」

\3,200

をいただきました。

ゴマゴマゴマ!漆黒の黒胡麻かき氷は見た目もスタイリッシュ!

そしてもう一つの大きな特徴であるヴィーガン対応!

大変濃厚な黒胡麻ペーストも黒胡麻蜜を主役に中にはあられと白餡、トップには白玉、そして別添えのみたらし蜜が添えられており、食感や甘塩っぱさを加えたり味変しながら最後まで飽きずに美味しくいただけました』(yoshimurakeiさん)

出典:reyiistさん

『◯抹茶(ビーガン)かき氷 \3,200

このかき氷は、濃厚で深い抹茶の風味が口いっぱいに広がり、後からかける抹茶がさらにその風味を引き立てます。クリーミーでリッチなマスカルポーネチーズが抹茶の苦味と絶妙にマッチし、贅沢な味わいを楽しめます。もちもちとした白玉団子が食感に変化を加え、食べ応えがあります。中に隠れたあんこが甘さをプラスし、全体のバランスを整えます。そばおかきのカリッとした食感がアクセントとなり、最後まで飽きずに楽しめました。

全体として、抹茶の深い味わいと多彩なトッピングが織りなすハーモニーが絶品です。

ヴィーガン仕様でありながら、満足感の高い一品です。

上野店舗では予約が出来ないので

こちらの店舗は価値ありです』(reyiistさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆くろぎ甘味研究所住所 : 東京都港区芝公園1-7-16 GRANDLUXE芝公園 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:斎藤亜希

