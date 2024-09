宇多田ヒカルが、映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』を12月11日にリリース。また、過去ライブ映像を収録した『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES』全8タイトルを同日発売する。

(関連:宇多田ヒカル初のオールタイムベストが首位 デビュー25周年、トップランナーであり続ける理由)

今作は、パッケージデザインも統一された仕様での発売を予定。1999年に開催された『Luv Live』、2000年に開催された『BOHEMIAN SUMMER 2000』、2001年の『UNPLUGGED』、2004年開催の『ヒカルの5』、2006年開催の『UTADA UNITED』の5タイトルは初Blu-ray化。中でも『Luv Live』、『BOHEMIAN SUMMER 2000』、『UNPLUGGED』の3タイトルは、フルHDへアップコンバートされての収録となる。2010年開催の『WILD LIFE』、2018年に開催された『Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018』と、2022年に開催の『Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios』の3タイトルと合わせて、宇多田ヒカルのライブの軌跡を楽しむことができるシリーズとなっている。

各タイトルの予約はCDショップおよびECサイトにて受付中だ。

(文=リアルサウンド編集部)