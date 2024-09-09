aespaŽ¥GISELLE¡¡¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¡¡ÆüËÜ¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡£Ë¡½£Ð£Ï£Ð¤Î£´¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£á£å£ó£ð£á¡×¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦£Ç£É£Ó£Å£Ì£Ì£Å¡Ê¥¸¥¼¥ë¡á£²£³¡Ë¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Å£É£Ô£È£Å£Ò¡õ¡¡ÆüËÜ½é¾åÎ¦µÇ°¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º½¢Ç¤È¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò£Ä£é£ò£å£ã£ô¡¡£Ô£å£ã£è¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ëÈ¯¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Å£É£Ô£È£Å£Ò¡õ¡Ê¥¤¡¼¥¶¡¼¥¢¥ó¥É¡Ë¡×¤ò£±£³Æü¤è¤êÆü´ÚÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º¤È¤·¤Æ£Ç£É£Ó£Å£Ì£Ì£Å¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡£Ç£É£Ó£Å£Ì£Ì£Å¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ß¥å¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡££Å£É£Ô£È£Å£Ò¡õ¤È»ä¤Î¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È½¢Ç¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¾Ð´é¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£Ç£É£Ó£Å£Ì£Ì£Å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÉáÃÊ¡¢»ä¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤·¤Ã¤È¤ê¤È¡¢¤¤ì¤¤¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÊÊ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£á£å£ó£ð£á¤Ïº£Ç¯£··î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º½¢Ç¤¤Î¤ª½Ë¤¤¤â·ó¤Í¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¶Ã¤¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥é¡¼¤â»ä¤Ã¤Ý¤¯¤Æµ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â£Ç£É£Ó£Å£Ì£Ì£Å¤È£Å£É£Ô£È£Å£Ò¡õ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤¤¤à¤¿¤ó¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤¨¤ß»Ð¤â½ÐÀÊ¡£¤¨¤ß»Ð¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¤¤¤à¤¿¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤¹¥á¥¤¥¯¥Ç¥â¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£