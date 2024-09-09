パリパラリンピック閉幕 金メダル14個で東京大会上回る、メダルランキングは最高タイの10位【メダリスト一覧】
日本時間8月29日に開幕したパリパラリンピックは、同9月9日に閉会式を迎えた。前回の東京大会と同じ22競技が実施され、12日間を戦った日本は金14個、銀10個、銅17個、計41個のメダルを獲得した。メダルランキング（夏季）では、1996年アトランタ大会、2004年アテネ大会に並ぶ最高位タイの10位となり、東京大会の13個を上回った。
閉会式では、金メダリストの競泳・木村敬一（33、東京ガス）、卓球・和田なつき（21、内田洋行）が旗手を務めた。
【メダリスト一覧】
■金メダル
バドミントン・女子シングルス（WH1・車いす）
里見紗李奈
バドミントン・男子シングルス（WH2・車いす）
梶原大暉
自転車・女子個人ロードレース（C1‐3・運動機能）
杉浦佳子
ゴールボール男子
萩原直輝、金子和也、宮食行次、佐野優人、田口侑治、鳥居陽生
柔道・女子57キロ級（J2・弱視）
廣瀬順子
柔道・73キロ級（J2・弱視）
瀬戸勇次郎
競泳・男子100メートルバタフライ（S11・全盲）
木村敬一
競泳・男子50メートル自由形（S11・全盲）
木村敬一
競泳・男子50メートル平泳ぎ（SB3・運動機能）
鈴木孝幸
卓球・女子シングルス（C11・知的障がい）
和田なつき
車いすラグビー
羽賀理之、長谷川勇基、橋本勝也、池透暢、池崎大輔、倉橋香衣、草場龍治、中町俊耶、乗松聖矢、小川仁士、島川慎一、若山英史
車いすテニス・女子ダブルス
上地結衣、田中愛美
車いすテニス・男子シングルス
小田凱人
車いすテニス・女子シングルス
上地結衣
■銀メダル
陸上・男子400メートル（T13・弱視）
福永凌太
陸上・男子400メートル（T52・車いす）
佐藤友祈
男子5000メートル（T11・全盲）
唐澤剣也
女子円盤投（F53・車いす）
鬼谷慶子
バドミントン・女子ダブルス（WH1-2・車いす）
里見紗李奈、山崎悠麻
柔道・女子48キロ級（J1・全盲）
半谷静香
競泳・男子100メートル背泳ぎ（S8・運動機能）
窪田幸太
競泳・男子100メートル自由形（S4・運動機能）
鈴木孝幸
競泳・男子50メートル自由形（S4・運動機能）
鈴木孝幸
車いすテニス・男子ダブルス
三木拓也、小田凱人
■銅メダル
陸上・男子100メートル（T13・弱視）
川上秀太
陸上・男子100メートル（T52・車いす）
佐藤友祈
陸上・男子400メートル（T52・車いす）
伊藤智也
陸上・女子マラソン（T12・弱視）
道下美里
陸上・男子マラソン（T54・車いす）
鈴木朋樹
バドミントン・男子ダブルス（WH1-2・車いす）
梶原大暉、村山浩
ボッチャ・女子個人（BC1・脳性まひ）
遠藤裕美
ボッチャ・混合チーム（BC１/2・脳性まひ）
遠藤裕美、廣瀬隆喜、杉村英孝
柔道・女子70キロ級（J2・弱視）
小川和紗
射撃・混合エアライフル伏射（SH2・運動機能）
水田光夏
競泳・男子100メートルバタフライ（S11・全盲）
富田宇宙
競泳・男子100メートル平泳ぎ（SB14・知的障がい）
山口尚秀
競泳・女子100メートル自由形（S12・弱視）
辻内彩野
競泳・男子200メートル自由形（S4・運動機能）
鈴木孝幸
競泳・女子200メートル個人メドレー（SM14・知的障がい）
木下あいら
競泳・男子400メートル自由形（S11・全盲）
富田宇宙
卓球・女子シングルス（C11・知的障がい）
古川佳奈美