日本時間8月29日に開幕したパリパラリンピックは、同9月9日に閉会式を迎えた。前回の東京大会と同じ22競技が実施され、12日間を戦った日本は金14個、銀10個、銅17個、計41個のメダルを獲得した。メダルランキング（夏季）では、1996年アトランタ大会、2004年アテネ大会に並ぶ最高位タイの10位となり、東京大会の13個を上回った。

閉会式では、金メダリストの競泳・木村敬一（33、東京ガス）、卓球・和田なつき（21、内田洋行）が旗手を務めた。

【メダリスト一覧】

■金メダル

バドミントン・女子シングルス（WH1・車いす）

里見紗李奈

バドミントン・男子シングルス（WH2・車いす）

梶原大暉

自転車・女子個人ロードレース（C1‐3・運動機能）

杉浦佳子

ゴールボール男子

萩原直輝、金子和也、宮食行次、佐野優人、田口侑治、鳥居陽生

柔道・女子57キロ級（J2・弱視）

廣瀬順子

柔道・73キロ級（J2・弱視）

瀬戸勇次郎

競泳・男子100メートルバタフライ（S11・全盲）

木村敬一

競泳・男子50メートル自由形（S11・全盲）

木村敬一

競泳・男子50メートル平泳ぎ（SB3・運動機能）

鈴木孝幸

卓球・女子シングルス（C11・知的障がい）

和田なつき

車いすラグビー

羽賀理之、長谷川勇基、橋本勝也、池透暢、池崎大輔、倉橋香衣、草場龍治、中町俊耶、乗松聖矢、小川仁士、島川慎一、若山英史

車いすテニス・女子ダブルス

上地結衣、田中愛美

車いすテニス・男子シングルス

小田凱人

車いすテニス・女子シングルス

上地結衣

■銀メダル

陸上・男子400メートル（T13・弱視）

福永凌太

陸上・男子400メートル（T52・車いす）

佐藤友祈

男子5000メートル（T11・全盲）

唐澤剣也

女子円盤投（F53・車いす）

鬼谷慶子

バドミントン・女子ダブルス（WH1-2・車いす）

里見紗李奈、山崎悠麻

柔道・女子48キロ級（J1・全盲）

半谷静香

競泳・男子100メートル背泳ぎ（S8・運動機能）

窪田幸太

競泳・男子100メートル自由形（S4・運動機能）

鈴木孝幸

競泳・男子50メートル自由形（S4・運動機能）

鈴木孝幸

車いすテニス・男子ダブルス

三木拓也、小田凱人

■銅メダル

陸上・男子100メートル（T13・弱視）

川上秀太

陸上・男子100メートル（T52・車いす）

佐藤友祈

陸上・男子400メートル（T52・車いす）

伊藤智也

陸上・女子マラソン（T12・弱視）

道下美里

陸上・男子マラソン（T54・車いす）

鈴木朋樹

バドミントン・男子ダブルス（WH1-2・車いす）

梶原大暉、村山浩

ボッチャ・女子個人（BC1・脳性まひ）

遠藤裕美

ボッチャ・混合チーム（BC１/2・脳性まひ）

遠藤裕美、廣瀬隆喜、杉村英孝

柔道・女子70キロ級（J2・弱視）

小川和紗

射撃・混合エアライフル伏射（SH2・運動機能）

水田光夏

競泳・男子100メートルバタフライ（S11・全盲）

富田宇宙

競泳・男子100メートル平泳ぎ（SB14・知的障がい）

山口尚秀

競泳・女子100メートル自由形（S12・弱視）

辻内彩野

競泳・男子200メートル自由形（S4・運動機能）

鈴木孝幸

競泳・女子200メートル個人メドレー（SM14・知的障がい）

木下あいら

競泳・男子400メートル自由形（S11・全盲）

富田宇宙

卓球・女子シングルス（C11・知的障がい）

古川佳奈美