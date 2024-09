アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」にて、世界の様々なジャンルのお料理に注目した、新たなウナギメニューが並ぶ「UNAGI MANIA 〜世界のウナギ〜」を開催。

贅沢な味わいを手軽に楽しめる、ウナギのミニバーガーやウニとカニの濃厚ソースが織りなすペンネグラタンなどが新たに発売されます☆

レッドロブスター「UNAGI MANIA 〜世界のウナギ〜」

開催予定期間:2024年9月10日(火)〜11月上旬 ※各店在庫無くなり次第提供終了となります

開催店舗:国内のレッドロブスター17店舗 ※ユニバーサル・シティウォーク大阪店・須磨海浜公園店・ハウステンボス店・沖縄北谷店の4店舗では未実施

2024年の秋、ウナギ料理に初挑戦する「レッドロブスター」

ウナギといえば、“うな重”や“かば焼き”が代表的ですが、世界では様々な調理方法で楽しまれています。

また、ウナギは夏の疲れや季節の変わり目で疲労の溜まりがちな時期のスタミナアップや美肌にも効果的で、この季節にぴったりな食材です。

期間中は「UNAGIスライダーバーガー」「UNAGI×UNIペンネグラタン」「UNAGI deオーバーライス」の全3品が新たに発売されます☆

UNAGIスライダーバーガー

価格:1,595円(税込)

ウナギを気軽に楽しめるコンパクトサイズの「UNAGIスライダーバーガー」

コロンとしかわいい見た目やバジルマヨ&ウナギの相性にテンションも”ウナギのぼり”になるメニューです!

UNAGI×UNIペンネグラタン

価格:1,859円(税込)

ウナギにウニとカニの濃厚ソースをかけて焼き上げた、ボリュームたっぷりな「UNAGI×UNIペンネグラタン」

ほくほくポテトと食感の良いズッキーニ、ジューシーなベーコンにケイジャンスパイスをプラスした、パーフェクトなグラタンです。

UNAGI deオーバーライス

価格:2,849円(税込)

新感覚のハイブリッドなオーバーライスが楽しめる「UNAGI deオーバーライス」

ゴルゴンゾーラソースでマリネしたうなぎをじっくりと焼き上げ、テリヤキソースで仕上げた一品です。

「うなる美味しさ」のうなぎ料理が楽しめる、世界各国の料理で楽しむ新感覚メニュー。

レッドロブスターにて2024年9月10日より開催される「UNAGI MANIA 〜世界のウナギ〜」の紹介でした☆

