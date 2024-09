ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、後ろ姿までオシャレにきまる、ディズニーデザイン「名札ココ半袖切替えTシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「名札ココ半袖切替えTシャツ」

価格:1,690円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

フロントにそれぞれ憧れのキャラクターがプリントされたTシャツ。

サイドからバックの総柄プリントの切替えがかわいらしく、Aラインのシルエットもオシャレで1枚で着映えします!

身生地には着心地の良い綿100%天竺素材を使用。

デザインは全部で4種類がラインナップされています。

『アナと雪の女王』エルサ(サックス)

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのTシャツ。

手から雪の結晶を放ち、にっこりと微笑んでいる「エルサ」の表情が素敵☆

後ろは、雪の結晶と「エルサ」のサイドシルエット、ティアラなどの総柄デザインになっています。

『リトル・マーメイド』アリエル(ピンク)

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのTシャツ。

「アリエル」とお友達の「パスカル」が仲良く手をつないでいるアートがかわいさ満点◎

前はピンクが基調で、後ろは白やグリーン、黄色などの様々な色が使われ、前と後ろで雰囲気が変わるのもポイントです。

ミニーマウス(アイボリー)

「ミニーマウス」デザインのTシャツ。

手書き風タッチのアートがユニークで、またシンプルなアイボリーを基調としているのでコーディネートに合わせやすく、着回し力も抜群!

後ろは表情豊かな「ミニーマウス」のお顔やお花の総柄デザインに。

ぎっしりとアートが施され、インパクトもたっぷりです☆

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル(パープル)

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのTシャツ。

長い髪の毛をなびかせながら楽しそうに踊っている「ラプンツェル」の姿がかわいい!

後ろにはお花や「ラプンツェル」のサイドシルエットがユニークなタッチで総柄でデザインされています。

それぞれ、左胸に針で生地を傷めにくい名札付けワッペンが付いています。

ワッペンはハートモチーフになっているのも◎

目立ちにくい内側には、油性ペンで直接書けてにじみにくい、便利なお名前スペース付き。

通園や通学時に重宝します。

パンツスタイルはもちろん、チュールやフリルのスカートとも好相性!

後ろ姿までオシャレにきまる、ディズニーデザイン「名札ココ半袖切替えTシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

