¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¤¬±à·Ý¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡¡ºÊ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤ÏÊò¤ì´é¡ÖÉ×¤òÊÖ¤·¤Æ¡ª¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¡Ê£´£¹¡Ë¤¬±à·Ý¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¼ñÌ£¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢àµ®¸ø»Òá¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿»Ñ¤ÇÇÀºî¶È¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤Ë¡¢ºÊ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÎÉ×¤òÊÖ¤·¤Æ¡ª¡×¤È¾éÃÌÈ¾Ê¬¤ËÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ»ï¡Ö¥Ô¡¼¥×¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤¬¼«Ëý¤ÎÈª¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤ËÅº¤¨¤¿¤Î¤¬ËÁÆ¬¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Îºî¶È¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ü¡¼¥¤¥¥ã¥Ã¥×¡Ê´Ý¤¯¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ÊË¹»Ò¡Ë¤òÈï¤Ã¤¿¡¢±Ñ¹ñ¤ÎàÅµ·¿Åª¤ÊÇÀÉ×á¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤ÇÎ©¤Á¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÇÀÃÏ¤Î°ì³Ñ¤ËÊü¤·»ô¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£µ±©¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ë¤â¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¥¯¥ï¤òÊÒ¼ê¤ËÌµÀº¤Ò¤²¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤Ï¡¢¥Í¥®¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Ö¡¢¥×¥ë¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎÌÚ¤¬¿¢¤ï¤Ã¤¿Èª¤ò¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀâÌÀ¡£¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºÎ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤òºî¤ë¤Ä¤â¤ê¡£´Å¤¤¤â¤Î¤è¤ê±öÌ£¤Î¤â¤Î¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤Ï¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡Ö¤³¤Î¿ÍÃ¯¡©¡ª»ä¤ÎÉ×¤òÊÖ¤·¤Æ¡ª¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¡¢µã¤¾Ð¤¤¤Î´éÊ¸»ú¤È¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÌîºÚ¤ä²ÌÊªºî¤ê¤ËË×Æ¬¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤ÏÊò¤ì´é¤À¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡¢¼þ°Ï¤ÏÀ¸ÃÈ¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£