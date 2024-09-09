明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０４：００ 米・消費者信用残高
０８：５０ 日・マネーストック
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０ 日・５年物国債の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
※日・閣議
※中・貿易収支（米ドル）
○決算発表・新規上場など
決算発表：サトウ食品<2923>，アールエイジ<3248>，ポールＨＤ<3657>，ｇｕｍｉ<3903>，ユークス<4334>，トビラシステ<4441>，トラースＯＰ<6696>，ＯＳＧコーポ<6757>，三井ハイテク<6966>，サンオータス<7623>，浜木綿<7682>，ウイルコＨＤ<7831>，トーホー<8142>
出所：MINKABU PRESS
０４：００ 米・消費者信用残高
０８：５０ 日・マネーストック
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０ 日・５年物国債の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
※日・閣議
※中・貿易収支（米ドル）
○決算発表・新規上場など
決算発表：サトウ食品<2923>，アールエイジ<3248>，ポールＨＤ<3657>，ｇｕｍｉ<3903>，ユークス<4334>，トビラシステ<4441>，トラースＯＰ<6696>，ＯＳＧコーポ<6757>，三井ハイテク<6966>，サンオータス<7623>，浜木綿<7682>，ウイルコＨＤ<7831>，トーホー<8142>
出所：MINKABU PRESS